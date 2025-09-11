Трамп подписал указ о немедленной смертной казни для убийцы Кирка

Америку вновь потрясла новость о политическом убийстве. 10 сентября в университете штата Юта во время выступления был смертельно ранен активист и сторонник Трампа Чарли Кирк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что выстрелы прозвучали во время его выступления. Кирк получил ранение в шею и был немедленно госпитализирован. Через несколько часов Дональд Трамп сообщил о смерти блогера в социальных сетях. Личность стрелка до сих пор не установлена. На фоне произошедшего волнения в американском обществе усиливаются. Люди обвиняют власти в халатном отношении к безопасности на публичных мероприятиях.

Всегда можно спорить, дискутировать и не соглашаться с кем угодно. Но я считаю, что стрелять в человека совершенно неправильно. Да и хотелось бы, чтобы охрана была получше. Я был немного удивлен, когда вошел во двор кампуса и не обнаружил там металлоискателя. После я просто услышал выстрел и увидел, как Кирк падает влево. Видел, что ему выстрелили в ключицу или шею.