«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов
Вы знали, что журналист Ларри Кинг, певица Бьянка и космонавт Олег Новицкий – родом из Беларуси? В одном материале мы собрали детские фотографии знаменитостей, у которых белорусские корни (эти кадры опубликованы на страничках известных белорусов в социальных сетях!). Что получилось – смотрите в материале.
Максим Мирный
Источник фото: instagram.com/maxmirnyi/
Известный белорусский теннисист живет в США вместе с женой и четырьмя детьми. В спорте Мирный – с семи лет. В парном разряде на счету Макса 52 трофея. Дважды он выигрывал турниры серии Большого шлема Roland Garros и US Open. В Минске спортсмен открыл спортивный центр с теннисными кортами и фитнес-клубом.
«Спасибо, что был на моей стороне все эти годы, папа». Так подписал это фото Максим Мирный.
Источник фото: instagram.com/maxmirnyi/
Источник фото: instagram.com/ritadakota/
Певица Маргарита Герасимович, известная как Рита Дакота, родилась в Минске. С самого детства она мечтала заниматься музыкой. Судьбоносным для девушки стало участие в 7 сезоне проекта «Фабрика звезд». На шоу она познакомилась с музыкантом Владом Соколовским, своим будущим мужем. А в 2015 году белоруска участвовала в шоу «Главная сцена».
Источник фото: instagram.com/ritadakota/
«Мама рассказывала, что в начале девяностых, когда ничего было не достать, дети носили то, что осталось от старшеньких или то, что сшито бабушкой. Это платье, привезённое папой из командировки в Польше, было таким праздником для меня, что я разговаривала с ним, гладила его ладошкой и целовала».
Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями: у пары родилась дочь
Дарья Домрачева
Источник фото: instagram.com/dadofun/
Дарья – единственная среди женщин-биатлонисток четырехкратная Олимпийская чемпионка. Домрачевой было присвоено звание «Герой Беларуси». В 2016 году она вышла замуж за легендарного биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, у них родилась дочь Ксения. Недавно Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры.
«С ранних лет привычка бороться до конца».
Источник фото: instagram.com/dadofun/
Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/
Родина легендарного летчика-космонавта Олега Новицкого – Червень. Первый полет Новицкого в космос произошел в 2012 году.
«Ни один фотоаппарат, ни одна видеокамера не передаст всей полноты красок, вот этого восторга душевного от того, что человек видит на орбите».
Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/
Источник фото: instagram.com/biankarnb/ (слева)
Исполнительница «русского народного R’n’B » тоже родилась в Беларуси. Настоящее имя Бьянки – Татьяна Липницкая. Будучи школьницей, девочка пела в хоре и ходила в кружок народных танцев. Сольная карьера R’n’B -певицы началась после сотрудничества с исполнителем Серегой.
Источник фото: instagram.com/biankarnb/ (слева)
Источник фото: instagram.com/anasharky/
Известность пинчанке Анне Шаркуновой принесло участие в проекте «Звездный дилижанс». Анна четыре раза становилась «Певицей №1» в Беларуси. В прошлом году Шаркунова стала мамой.
«Назвали сына Максом. Мой муж хотел. Кстати, я когда-то давно в интервью сказала, что, если у меня будет сын, я назову его Максом. Это было лет 12 назад, но я уже передумала, у меня было другое имя. Но ведь надо слушать мужа».
Источник фото: instagram.com/anasharky/
«Я по-прежнему маленькая девочка, верящая во все доброе и светлое!!!»
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Александр Рыбак
Источник фото: instagram.com/rybakofficial/
«Колдуны и песни в миноре». Именно такие воспоминания норвежского певца о Беларуси. Александр родился в Минске, но в 5 лет переехал в родителями в Норвегию. Его бабушка осталась жить в Витебске. Рыбак два раза представлял Норвегию на «Евровидении»: в 2009 и 2018 году. Первое выступление принесло Александру победу в конкурсе.
Александр Рыбак в Беларуси. 32 фотографии с Родины
Источник фото: instagram.com/rybakofficial/
«Воспоминания из солнечного Несоддена».
Макс Корж
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Самый популярный белорусский рэпер родился в Лунинце (Брестская область). В 16 лет он создал группу LunClan. Некоторые песни Макс писал на белорусском языке. С 2012 года рэпер выступает сольно. Его песни быстро набирают популярность, а на концерты приходят сотни тысяч фанатов.
«Если бы этот пацан на фотке знал теперешний расклад, он бы просто офигел от счастья».
Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus/
Источник фото: instagram.com/vichka35/
Олимпийская чемпионка, победительница турниров Большого шлема, турниров WTA. В 2017 году Азаренко стала мамой.
В большом интервью нашему телеканалу Виктория рассказала о своем детстве:
«Я всегда считала себя очень счастливым ребенком, потому что моя мама никогда не хотела проживать мою жизнь своими мечтами, если можно так сказать. Она всегда хотела, чтобы я была лучше, чем она».
Виктория Азаренко – о политике и женщинах, спорте и допинге, Фомочкине и выборе для своего ребенка
«Когда я была маленькой».
Источник фото: instagram.com/vichka35/
Александр Солодуха
Источник фото: instagram.com/alexander_solodukha/
Певец окончил Минский медицинский институт, первое время работал врачом. Карьера артиста началась с участия в художественной самодеятельности. Позже Александр Солодуха начал сольную карьеру. В 2018 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Беларуси.
К сожалению, в социальных сетях Александра Солодухи мы не нашли детские фотографии. Тем не менее, мы увидели очень интересный кадр в его профиле в Instagram.
«Помните меня таким?»
Источник фото: instagram.com/alexander_solodukha/
Источник фото: instagram.com/lspolegi/
Еще один белорусский рэпер, который известен далеко за пределами страны – Олег Савченко (выступает под псевдонимом ЛСП).
В интервью журналисту Юрию Дудю Олег рассказал, что думает о Беларуси:
«Мне тут очень нравится. Если ты не интересуешься наркотиками, умеешь себя занять и знаешь, где заработать денег, Беларусь – отличное место. Если ты хочешь заработать денег, ты заработаешь их где угодно».
Источник фото: instagram.com/lspolegi/
Источник фото: instagram.com/andreiskorohod
Известный юморист, бывший КВНщик, резидент Comedy Club родился в городе Старые Дороги Минской области. Во время учебы в университете Андрей вместе со своим товарищем создали команду КВН «Потерянные мысли». Скоро они пробились в Высшую лигу. Сейчас Андрей Скороход выступает на сцене Comedy Club. Недавно комик женился, свадьба прошла в Беларуси.
Источник фото: instagram.com/andreiskorohod
Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси
P.S.
Самый известный в мире тележурналист Ларри Кинг имеет белорусские корни. Сам Ларри родился в Нью-Йорке, а вот его мама, Дженни Джитлиц – из Минска.
Источник фото: instagram.com/larrykingnow/
В одном из интервью Ларри Кинг сказал, что хочет посетить родину матери. Сейчас Кингу – 84 года. Он продолжает работать, журналист ведет шоу Larry King Now на американском телеканале.
«Это я в 10 лет».
Источник фото: instagram.com/larrykingnow/