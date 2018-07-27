«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов

Вы знали, что журналист Ларри Кинг, певица Бьянка и космонавт Олег Новицкий – родом из Беларуси? В одном материале мы собрали детские фотографии знаменитостей, у которых белорусские корни (эти кадры опубликованы на страничках известных белорусов в социальных сетях!). Что получилось – смотрите в материале. Максим Мирный

Источник фото: instagram.com/maxmirnyi/

Известный белорусский теннисист живет в США вместе с женой и четырьмя детьми. В спорте Мирный – с семи лет. В парном разряде на счету Макса 52 трофея. Дважды он выигрывал турниры серии Большого шлема Roland Garros и US Open. В Минске спортсмен открыл спортивный центр с теннисными кортами и фитнес-клубом. «Спасибо, что был на моей стороне все эти годы, папа». Так подписал это фото Максим Мирный.

Источник фото: instagram.com/maxmirnyi/



Источник фото: instagram.com/ritadakota/

Певица Маргарита Герасимович, известная как Рита Дакота, родилась в Минске. С самого детства она мечтала заниматься музыкой. Судьбоносным для девушки стало участие в 7 сезоне проекта «Фабрика звезд». На шоу она познакомилась с музыкантом Владом Соколовским, своим будущим мужем. А в 2015 году белоруска участвовала в шоу «Главная сцена».



Источник фото: instagram.com/ritadakota/

«Мама рассказывала, что в начале девяностых, когда ничего было не достать, дети носили то, что осталось от старшеньких или то, что сшито бабушкой. Это платье, привезённое папой из командировки в Польше, было таким праздником для меня, что я разговаривала с ним, гладила его ладошкой и целовала». Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями: у пары родилась дочь Дарья Домрачева

Источник фото: instagram.com/dadofun/

Дарья – единственная среди женщин-биатлонисток четырехкратная Олимпийская чемпионка. Домрачевой было присвоено звание «Герой Беларуси». В 2016 году она вышла замуж за легендарного биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, у них родилась дочь Ксения. Недавно Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры. «С ранних лет привычка бороться до конца».

Источник фото: instagram.com/dadofun/



Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/

Родина легендарного летчика-космонавта Олега Новицкого – Червень. Первый полет Новицкого в космос произошел в 2012 году. «Ни один фотоаппарат, ни одна видеокамера не передаст всей полноты красок, вот этого восторга душевного от того, что человек видит на орбите».



Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/

Источник фото: instagram.com/biankarnb/ (слева)

Исполнительница «русского народного R’n’B » тоже родилась в Беларуси. Настоящее имя Бьянки – Татьяна Липницкая. Будучи школьницей, девочка пела в хоре и ходила в кружок народных танцев. Сольная карьера R’n’B -певицы началась после сотрудничества с исполнителем Серегой.

Источник фото: instagram.com/biankarnb/ (слева)

Источник фото: instagram.com/anasharky/

Известность пинчанке Анне Шаркуновой принесло участие в проекте «Звездный дилижанс». Анна четыре раза становилась «Певицей №1» в Беларуси. В прошлом году Шаркунова стала мамой. «Назвали сына Максом. Мой муж хотел. Кстати, я когда-то давно в интервью сказала, что, если у меня будет сын, я назову его Максом. Это было лет 12 назад, но я уже передумала, у меня было другое имя. Но ведь надо слушать мужа».



Источник фото: instagram.com/anasharky/

«Я по-прежнему маленькая девочка, верящая во все доброе и светлое!!!» «Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото Александр Рыбак

Источник фото: instagram.com/rybakofficial/

«Колдуны и песни в миноре». Именно такие воспоминания норвежского певца о Беларуси. Александр родился в Минске, но в 5 лет переехал в родителями в Норвегию. Его бабушка осталась жить в Витебске. Рыбак два раза представлял Норвегию на «Евровидении»: в 2009 и 2018 году. Первое выступление принесло Александру победу в конкурсе. Александр Рыбак в Беларуси. 32 фотографии с Родины

Источник фото: instagram.com/rybakofficial/

«Воспоминания из солнечного Несоддена». Макс Корж

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Самый популярный белорусский рэпер родился в Лунинце (Брестская область). В 16 лет он создал группу LunClan. Некоторые песни Макс писал на белорусском языке. С 2012 года рэпер выступает сольно. Его песни быстро набирают популярность, а на концерты приходят сотни тысяч фанатов. «Если бы этот пацан на фотке знал теперешний расклад, он бы просто офигел от счастья».

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus/



Источник фото: instagram.com/vichka35/

Олимпийская чемпионка, победительница турниров Большого шлема, турниров WTA. В 2017 году Азаренко стала мамой. В большом интервью нашему телеканалу Виктория рассказала о своем детстве: «Я всегда считала себя очень счастливым ребенком, потому что моя мама никогда не хотела проживать мою жизнь своими мечтами, если можно так сказать. Она всегда хотела, чтобы я была лучше, чем она». Виктория Азаренко – о политике и женщинах, спорте и допинге, Фомочкине и выборе для своего ребенка «Когда я была маленькой».



Источник фото: instagram.com/vichka35/

Александр Солодуха



Источник фото: instagram.com/alexander_solodukha/

Певец окончил Минский медицинский институт, первое время работал врачом. Карьера артиста началась с участия в художественной самодеятельности. Позже Александр Солодуха начал сольную карьеру. В 2018 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Беларуси. К сожалению, в социальных сетях Александра Солодухи мы не нашли детские фотографии. Тем не менее, мы увидели очень интересный кадр в его профиле в Instagram. «Помните меня таким?»

Источник фото: instagram.com/alexander_solodukha/

Источник фото: instagram.com/lspolegi/

Еще один белорусский рэпер, который известен далеко за пределами страны – Олег Савченко (выступает под псевдонимом ЛСП). В интервью журналисту Юрию Дудю Олег рассказал, что думает о Беларуси: «Мне тут очень нравится. Если ты не интересуешься наркотиками, умеешь себя занять и знаешь, где заработать денег, Беларусь – отличное место. Если ты хочешь заработать денег, ты заработаешь их где угодно».

Источник фото: instagram.com/lspolegi/

«За столом сидели…» Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП Андрей Скороход



Источник фото: instagram.com/andreiskorohod

Известный юморист, бывший КВНщик, резидент Comedy Club родился в городе Старые Дороги Минской области. Во время учебы в университете Андрей вместе со своим товарищем создали команду КВН «Потерянные мысли». Скоро они пробились в Высшую лигу. Сейчас Андрей Скороход выступает на сцене Comedy Club. Недавно комик женился, свадьба прошла в Беларуси.

Источник фото: instagram.com/andreiskorohod

Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси P.S. Самый известный в мире тележурналист Ларри Кинг имеет белорусские корни. Сам Ларри родился в Нью-Йорке, а вот его мама, Дженни Джитлиц – из Минска.



Источник фото: instagram.com/larrykingnow/

В одном из интервью Ларри Кинг сказал, что хочет посетить родину матери. Сейчас Кингу – 84 года. Он продолжает работать, журналист ведет шоу Larry King Now на американском телеканале. «Это я в 10 лет».