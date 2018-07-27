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«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов

27 июля 2018 14:09
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Вы знали, что журналист Ларри Кинг, певица Бьянка и космонавт Олег Новицкий – родом из Беларуси? В одном материале мы собрали детские фотографии знаменитостей, у которых белорусские корни (эти кадры опубликованы на страничках известных белорусов в социальных сетях!). Что получилось – смотрите в материале.   

Максим Мирный 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-1

Источник фото: instagram.com/maxmirnyi/

Известный белорусский теннисист живет в США вместе с женой и четырьмя детьми. В спорте Мирный – с семи лет. В парном разряде на счету Макса 52 трофея. Дважды он выигрывал турниры серии Большого шлема Roland Garros и US Open. В Минске спортсмен открыл спортивный центр с теннисными кортами и фитнес-клубом. 

«Спасибо, что был на моей стороне все эти годы, папа». Так подписал это фото Максим Мирный.   

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-4

Источник фото: instagram.com/maxmirnyi/

Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке

Рита Дакота

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-7


Источник фото: instagram.com/ritadakota/

Певица Маргарита Герасимович, известная как Рита Дакота, родилась в Минске. С самого детства она мечтала заниматься музыкой. Судьбоносным для девушки стало участие в 7 сезоне проекта «Фабрика звезд». На шоу она познакомилась с музыкантом Владом Соколовским, своим будущим мужем. А в 2015 году белоруска участвовала в шоу «Главная сцена».  

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-10


Источник фото: instagram.com/ritadakota/

«Мама рассказывала, что в начале девяностых, когда ничего было не достать, дети носили  то, что осталось от старшеньких или то, что сшито бабушкой. Это платье, привезённое папой из командировки в Польше, было таким праздником для меня, что я разговаривала с ним, гладила его ладошкой и целовала».

Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями: у пары родилась дочь

Дарья Домрачева 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-13

Источник фото: instagram.com/dadofun/

Дарья – единственная среди женщин-биатлонисток четырехкратная Олимпийская чемпионка. Домрачевой было присвоено звание «Герой Беларуси». В 2016 году она вышла замуж за легендарного биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, у них родилась дочь Ксения. Недавно Дарья Домрачева объявила о завершении карьеры.  

«С ранних лет привычка бороться до конца». 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-16

Источник фото: instagram.com/dadofun/

«Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев рассказал, что Домрачева уходит из большого спорта

Олег Новицкий

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-19


Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/

Родина легендарного летчика-космонавта Олега Новицкого – Червень. Первый полет Новицкого в космос произошел в 2012 году. 

«Ни один фотоаппарат, ни одна видеокамера не передаст всей полноты красок, вот этого восторга душевного от того, что человек видит на орбите».  

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-22


Источник фото: instagram.com/novitskiy_iss/

О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким

Бьянка

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-25

Источник фото: instagram.com/biankarnb/ (слева)

Исполнительница «русского народного R’n’B » тоже родилась в Беларуси. Настоящее имя Бьянки – Татьяна Липницкая. Будучи школьницей, девочка пела в хоре и ходила в кружок народных танцев. Сольная карьера R’n’B -певицы началась после сотрудничества с исполнителем Серегой.  

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-28

Источник фото: instagram.com/biankarnb/ (слева)

Певица Бьянка: «Всегда говорю, что я из Беларуси»

Анна Шаркунова

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-31

Источник фото: instagram.com/anasharky/  

Известность пинчанке Анне Шаркуновой принесло участие в проекте «Звездный дилижанс». Анна четыре раза становилась «Певицей №1» в Беларуси. В прошлом году Шаркунова стала мамой.  

«Назвали сына Максом. Мой муж хотел. Кстати, я когда-то давно в интервью сказала, что, если у меня будет сын, я назову его Максом. Это было лет 12 назад, но я уже передумала, у меня было другое имя. Но ведь надо слушать мужа». 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-34


Источник фото: instagram.com/anasharky/  

«Я по-прежнему маленькая девочка, верящая во все доброе и светлое!!!» 

«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото

Александр Рыбак

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-37

Источник фото: instagram.com/rybakofficial/

«Колдуны и песни в миноре». Именно такие воспоминания норвежского певца о Беларуси. Александр родился в Минске, но в 5 лет переехал в родителями в Норвегию. Его бабушка осталась жить в Витебске. Рыбак два раза представлял Норвегию на «Евровидении»: в 2009 и  2018 году. Первое выступление принесло Александру победу в конкурсе.    

Александр Рыбак в Беларуси. 32 фотографии с Родины

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-40

Источник фото: instagram.com/rybakofficial/

«Воспоминания из солнечного Несоддена».

Макс Корж

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-43

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus/

Самый популярный белорусский рэпер родился в Лунинце (Брестская область). В 16 лет он создал группу LunClan. Некоторые песни Макс писал на белорусском языке. С 2012 года рэпер выступает сольно. Его песни быстро набирают популярность, а на концерты приходят сотни тысяч фанатов. 

«Если бы этот пацан на фотке знал теперешний расклад, он бы просто офигел от счастья». 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-46

Источник фото: instagram.com/maxkorzhmus/

«Лучшее лето – лето у своих». Макс Корж показал свой клип лунинецким бабушкам. И вот как они отреагировали

Виктория Азаренко 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-49


Источник фото: instagram.com/vichka35/

Олимпийская чемпионка, победительница турниров Большого шлема, турниров WTA. В 2017 году Азаренко стала мамой. 

В большом интервью нашему телеканалу Виктория рассказала о своем детстве:  

«Я всегда считала себя очень счастливым ребенком, потому что моя мама никогда не хотела проживать мою жизнь своими мечтами, если можно так сказать. Она всегда хотела, чтобы я была лучше, чем она».

Виктория Азаренко – о политике и женщинах, спорте и допинге, Фомочкине и выборе для своего ребенка

«Когда я была маленькой».

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-52


Источник фото: instagram.com/vichka35/

Александр Солодуха

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-55


Источник фото: instagram.com/alexander_solodukha/

Певец окончил Минский медицинский институт, первое время работал врачом. Карьера артиста началась с участия в художественной самодеятельности. Позже Александр Солодуха начал сольную карьеру. В 2018 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста Беларуси. 

К сожалению, в социальных сетях Александра Солодухи мы не нашли детские фотографии. Тем не менее, мы увидели очень интересный кадр в его профиле в Instagram.  

«Помните меня таким?»   

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-58

Источник фото: instagram.com/alexander_solodukha/

В гостях у Александра Солодухи: выбор проекта дома, пристрастия певца и зачем он по утрам выходит обнаженным на крыльцо

Олег ЛСП

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-61

Источник фото: instagram.com/lspolegi/

Еще один белорусский рэпер, который известен далеко за пределами страны – Олег Савченко (выступает под псевдонимом ЛСП).  

В интервью журналисту Юрию Дудю Олег рассказал, что думает о Беларуси:

«Мне тут очень нравится. Если ты не интересуешься наркотиками, умеешь себя занять и знаешь, где заработать денег, Беларусь – отличное место. Если ты хочешь заработать денег, ты заработаешь их где угодно». 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-64

Источник фото: instagram.com/lspolegi/

«За столом сидели…» 

Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП 

Андрей Скороход 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-67


Источник фото: instagram.com/andreiskorohod

Известный юморист, бывший КВНщик, резидент Comedy Club родился в городе Старые Дороги Минской области. Во время учебы в университете Андрей вместе со своим товарищем создали команду КВН «Потерянные мысли». Скоро они пробились в Высшую лигу. Сейчас Андрей Скороход выступает на сцене Comedy Club. Недавно комик женился, свадьба прошла в Беларуси.  

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-70

Источник фото: instagram.com/andreiskorohod

Резидент Comedy Club сыграл свадьбу в Беларуси

P.S.

Самый известный в мире тележурналист Ларри Кинг имеет белорусские корни. Сам Ларри родился в Нью-Йорке, а вот его мама, Дженни Джитлиц – из Минска. 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-73


Источник фото: instagram.com/larrykingnow/

В одном из интервью Ларри Кинг сказал, что хочет посетить родину матери. Сейчас Кингу – 84 года. Он продолжает работать, журналист ведет шоу Larry King Now на американском телеканале. 

«Это я в 10 лет». 

«Помните меня таким?». Детские фотографии известных белорусов-76

Источник фото: instagram.com/larrykingnow/

# Звезды # калейдоскоп # Макс Корж # Анна Шаркунова # Максим Мирный # Виктория Азаренко # Рита Дакота # Фотофакт

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