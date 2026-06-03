Более 570 компаний из 12 стран! Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в Минске

В Минске продолжает работу крупнейший аграрный форум СНГ. На нем свои достижения представляют более 570 компаний из 12 стран. В программе – презентации, профессиональные конкурсы и B2B-площадки для бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания гостей и экспертов – масштабная экспозиция техники. К белорусским машинам сейчас активно прицениваются потенциальные покупатели. Ведь на этой выставочной неделе не просто изучают новинки, но и заключают крупные сделки. Прямо здесь, на полях форума, холдинг «Амкодор» закрепил важнейшие договоренности с российскими партнерами. Партия современной техники для заготовки и вывозки леса будет отгружена уже в 2026 году.

Иван Денисов, ведущий специалист ООО «Амкодор-Лесмаш»:

Эти две машины работают в паре, и здесь представлены самые маленькие из нашего ассортимента. Они пригодны для рубок ухода. То есть это коммерческая техника, которая может двигаться между деревьями на грунтах плывучих или болотистых для того, чтобы делать именно выборочную заготовку леса.

Высокий интерес инвесторов и гостей вызывают и крытые павильоны. Среди прочего здесь представлены новинки наших кондитерских фабрик – в том числе особая линейка продукции, приуроченная к Году белорусской женщины. В розничную торговую сеть эти товары поступят в конце лета. Пока же на площадке развернулась масштабная дегустация: этот народный конкурс позволяет производителям оперативно собрать отзывы потребителей для корректировки маркетинговых стратегий.

Читайте также:

«Дни ритейла в Минске» в рамках Белорусской агропромышленной недели стартуют 3 июня

Витрина достижений, которая впечатляет весь мир! Белорусская агропромышленная неделя продолжается в Минске

Масштабно, зрелищно, вкусно! Каким был 1-й день «Белагро-2026» – собрали самое яркое