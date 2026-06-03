Польша больше не может закрывать глаза на то, что под видом демократии в Киеве расцветает неонацизм. Открытое прославление Украиной бандеровских формирований вызвало ярость у поляков, чьи предки гибли от рук этих боевиков. В Варшаве приступили к подготовке закона о запрете украинского национализма. Об этом сообщил советник президента Навроцкого, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народная инициатива стала реакцией на присвоение Зеленским военной части ВСУ имя Украинской повстанческой армии. В годы Второй мировой войны ее отряды истребили около 100 тысяч поляков на Волыни, что в Варшава признала геноцидом. В ответ на действия Зеленского окружение президента Польши потребовало от Киева извинений. Одновременно жители городов Хелма и Пшемысля выступили за возврат почетных званий «Города-спасители», полученных от Украины.

Представители местных властей напомнили, что подобные регалии имеют ценность только при соблюдении честности, правды и взаимного уважения. До этого в Люблине с ратуши убрали украинский флаг, который висел с 2022 года. А польский лидер инициировал отзыв у Зеленского ордена Белого орла – высшей госнаграды Польши.