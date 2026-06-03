Путь к бестселлеру! Форум молодых литераторов Беларуси стартовал в Минске

От классического романа до острой публицистики и современной драмы. Столица принимает I Форум молодых литераторов Беларуси. Более 40 амбициозных писателей привезли в Минск свои рукописи и свежие идеи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два дня они будут работать в творческих секциях, спорить о трендах с опытными редакторами и искать формулу идеального текста. Опытные наставники высоко оценивают потенциал молодежи: у этих парней и девушек есть все, чтобы обогатить литературное пространство страны. У многих из них уже изданы дебютные книги и печатные тиражи. Этот же проект поможет молодым авторам сделать уверенный шаг от ранних публикаций к настоящим бестселлерам.

Главная цель форума – не просто объединить таланты, а открыть им двери в профессиональное литературное сообщество. Для авторов из регионов это уникальный шанс заявить о себе, получить честный разбор своих работ от маститых редакторов и до неузнаваемости изменить собственный стиль. Здесь учат главному: как превратить увлечение текстом в дело всей жизни и найти кратчайший путь к сердцу современного читателя.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

Сегодня молодежь проявляет себя на всеразличных форумах, всеразличных сайтах, где они свое творчество презентуют. И нам хочется, чтобы они, прежде всего, отражали нашу повестку, чтобы они на сегодняшний день писали о Беларуси, чтобы они сегодня писали о людях наших, о том, как наша страна сегодня открыта. И их книги появлялись не только в Интернете, но и на полках белорусских магазинов, в библиотеках, чтобы на их творчестве, в том числе, строилась работа педагогов белорусского языка, литературы.

Локацией для ключевого разговора станет Национальная библиотека. Именно там развернется открытая дискуссия о перспективах современной белорусской литературы и тех уникальных возможностях, которые государство готово предоставить новому поколению прозаиков и поэтов.