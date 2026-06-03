Поставки вооружения и защита туристов: Палата представителей приняла масштабный пакет законов

Поставки вооружения, защита туристов и новые правила для бизнеса. Палата представителей сегодня, 3 июня, приняла масштабный пакет законов, которые укрепят безопасность и экономику страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Базовый документ действовал с 2009 года и явно требовал модернизации. Сегодня наши заводы поставляют союзникам уникальную оптику, электронику и колесные шасси, а новые правила позволяют нам закупать комплектующие напрямую у российских заводов, минуя посредников.

Руслан Шкодин, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: То, что касается Республики Беларусь, расширен перечень организаций, которые могут самостоятельно закупать военно-техническое имущество. Скорректирован порядок заключения договоров и контрактов и формирования перечня военно-технического имущества. В качестве примера: силовые ведомства Республики Беларусь теперь самостоятельно смогут закупать комплектующие к вооружению и военной технике, что положительно скажется на их оперативном ремонте и поддержании в готовности к применению.

Во втором чтении депутаты приняли поправки в закон о туризме. Государство существенно упрощает правила игры для бизнеса и меняет весь подход к управлению отраслью. Главное требование: индустрия путешествий должна приносить бюджету конкретную и ощутимую финансовую отдачу.

Валерий Малашко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня, действительно, туризм из индустрии развлечений трансформируется в отрасль экономики. В программе социально-экономического развития нашей страны на 26-30-е годы туризм относится к семи ключевым приоритетам. К концу пятилетки вклад туризма в валовой продукт составит более 4,5 %. Мы должны удвоить этот показатель.

Экономические интересы Беларуси парламент закрепил и на международной арене. Депутаты ратифицировали таможенное соглашение с Мьянмой, а также договор о защите секретной информации с Индонезией. Еще один важный шаг на интеграционном треке: Палата представителей утвердила единые правила обращения медицинских изделий в ЕАЭС и поправки в бюджет Шанхайской организации сотрудничества.