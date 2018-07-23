Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП
Новости Беларуси. В минувшие выходные женился 29-летний рэпер Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП. Невестой стала девушка рэпера Владислава. Певец ничего не рассказывал о своем решении.
Свадебный организатор Алина Балаш в Instagram написала пост, в котором поделилась подробностями торжества: свадьбу подготовили всего за две недели.
Музыкант не распространялся о личной жизни, а в интервью неоднократно повторял, что счастье любит тишину. Кстати, про свадьбу тоже узнали только после того, как она состоялась.
Организатор свадьбы отметила, что подготовка торжества Олега и Влады заняла две недели, за неделю до поменялось место проведения, а количество гостей увеличилось с 50 до 70.
Источник фото: instagram.com/alinabalash/
В личном аккаунте в Instagram у певца свадебные фотографии пока не появились, зато много кадров размещены на фан-страничке.
Источник фото: instagram.com/lsp_official_fan/
Под каждым постом со свадьбы фанаты оставили сотни комментариев, кто-то обрадовался, а кто-то, наоборот, огорчился:
«Наконец-то, искренне рада за них. Желаю огромного счастья, чтоб всегда любили друг друга и были так же прекрасны, как в этот день».
«Не понимаю людей, которые пишут «почему это не я?» Посмотрите на этих людей, они красивы и счастливы. Если бы вы были настоящими фанатами, какими позиционируете себя, то радовались бы за него».
«Какие же они красивые. Я прослезилась».
«А как же милая девочка Саша?»
«Это была самая лучшая свадьба в мире»
Источник фото: instagram.com/lsp_official_fan/
Поклонники пишут: «женился самый популярный белорусский артист». Клипы музыканта набирают миллионы просмотров.
Многие знаменитости решили узаконить свои отношения этим летом. Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин, а вот резидент Comedy Club Андрей Скороход уже женился. Кстати, церемония прошла в Беларуси, подробнее здесь.