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Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП

23 июля 2018 11:04
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Новости Беларуси. В минувшие выходные женился 29-летний рэпер Олег Савченко, известный под псевдонимом ЛСП. Невестой стала девушка рэпера Владислава. Певец ничего не рассказывал о своем решении.

Свадебный организатор Алина Балаш в Instagram написала пост, в котором поделилась подробностями  торжества: свадьбу подготовили всего за две недели.

Музыкант не распространялся о личной жизни, а в интервью неоднократно повторял, что счастье любит тишину. Кстати, про свадьбу тоже узнали только после того, как она состоялась.

Организатор свадьбы отметила, что подготовка торжества Олега и Влады заняла две недели, за неделю до поменялось место проведения, а количество гостей увеличилось с 50 до 70. 

Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП-1


Источник фото: instagram.com/alinabalash/

В личном аккаунте в Instagram у певца свадебные фотографии пока не появились, зато много кадров размещены на фан-страничке.

Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП-4


Источник фото: instagram.com/lsp_official_fan/

Под каждым постом со свадьбы фанаты оставили сотни комментариев, кто-то обрадовался, а кто-то, наоборот, огорчился:

«Наконец-то, искренне рада за них. Желаю огромного счастья, чтоб всегда любили друг друга и были так же прекрасны, как в этот день».

«Не понимаю людей, которые пишут «почему это не я?» Посмотрите на этих людей, они красивы и счастливы. Если бы вы были настоящими фанатами, какими позиционируете себя, то радовались бы за него».

«Какие же они красивые. Я прослезилась».

«А как же милая девочка Саша?»

«Это была самая лучшая свадьба в мире»

Фанаты рады? Как прошла свадьба рэпера Олега ЛСП-7


Источник фото: instagram.com/lsp_official_fan/

Поклонники пишут: «женился самый популярный белорусский артист». Клипы музыканта набирают миллионы просмотров.

Многие знаменитости решили узаконить свои отношения этим летом. Джастин Бибер сделал предложение Хейли Болдуин, а вот резидент Comedy Club Андрей Скороход уже женился. Кстати, церемония прошла в Беларуси, подробнее здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Олег Савченко # Фотофакт

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