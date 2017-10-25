Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями: у пары родилась дочь

Новости России. 23 октября Влад Соколовский и Рита Дакота впервые стали родителями. Как сообщила счастливая пара в социальных сетях, у них родилась дочь. Девочку назвали Мия. Рита Дакота назвала день рождения дочери самой «главной новостью в жизни». Рита Дакота:

Любимый, спасибо тебе за это счастье! Ты лучший муж и отец в мире, ты центр Вселенной! Спасибо тебе за девочку-космос, за любовь и уверенность. Ну и в заключении главное. Привет, Мия Соколовская! Добро пожаловать в наш мир. Обещаем, что будет как минимум очень весело.

Фото: instagram.com/ritadakota

Певец и актер Влад Соколовский в посте, который он посвятил рождению ребенка, назвал новорожденную малышку «Маленьким Комочком Счастья, перевернувшим всю мою жизнь в один момент». Влад Соколовский:

Не сомневайтесь, что я буду писать об этом событии и о своей дочери еще очень-очень много всего.

Фото: instagram.com/vs20

Исполнители сделали эксклюзивный влог на своем YouTube-канале, в котором рассказали, как все происходило. Рита Дакота:

Мы оставили себе два денёчка посмаковать это счастье втихую внутри семьи, без звонков и фанфар. А сегодня мы решили рассказать об этом всем, кто ждал заветной новости, был мыслями и душой с нами всё последнее время… Рассказать не в прессе, не эксклюзивными обложками или радиоэфирами, а максимально честно, «изнутри», прямо нашими глазами. Будто вы – часть нашей семьи. Присылайте нам лучи любви сегодня, это будет лучшим поздравлением. Спасибо всем за любовь, она взаимна.