Рита Дакота и Влад Соколовский стали родителями: у пары родилась дочь
Новости России. 23 октября Влад Соколовский и Рита Дакота впервые стали родителями.
Как сообщила счастливая пара в социальных сетях, у них родилась дочь. Девочку назвали Мия.
Рита Дакота назвала день рождения дочери самой «главной новостью в жизни».
Рита Дакота:
Любимый, спасибо тебе за это счастье! Ты лучший муж и отец в мире, ты центр Вселенной! Спасибо тебе за девочку-космос, за любовь и уверенность. Ну и в заключении главное. Привет, Мия Соколовская! Добро пожаловать в наш мир. Обещаем, что будет как минимум очень весело.
Фото: instagram.com/ritadakota
Певец и актер Влад Соколовский в посте, который он посвятил рождению ребенка, назвал новорожденную малышку «Маленьким Комочком Счастья, перевернувшим всю мою жизнь в один момент».
Влад Соколовский:
Не сомневайтесь, что я буду писать об этом событии и о своей дочери еще очень-очень много всего.
Исполнители сделали эксклюзивный влог на своем YouTube-канале, в котором рассказали, как все происходило.
Рита Дакота:
Мы оставили себе два денёчка посмаковать это счастье втихую внутри семьи, без звонков и фанфар. А сегодня мы решили рассказать об этом всем, кто ждал заветной новости, был мыслями и душой с нами всё последнее время… Рассказать не в прессе, не эксклюзивными обложками или радиоэфирами, а максимально честно, «изнутри», прямо нашими глазами. Будто вы – часть нашей семьи. Присылайте нам лучи любви сегодня, это будет лучшим поздравлением. Спасибо всем за любовь, она взаимна.
Фото: instagram.com/ritadakota
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Влад Соколовский и Рита Дакота вместе участвовали в проекте «Фабрика Звезд-7». Пара поженилась в июне 2015 года. О беременности семья объявила в начале лета и с тех пор активно рассказывала о положении Риты на страницах в социальных сетях и во влогах.
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