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Дарья Домрачева приняла решение о завершении спортивной карьеры

25 июня 2018 13:33
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Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я долго думала, но пришло время расставить точки над I»: Дарья Домрачева о своем решении 
 

25 июня белорусская биатлонистка созвала специальную пресс-конференцию в Национальном олимпийским комитете. В ходе нее спортсменка объявила о завершении карьеры. К слову, еще до ее начала в СМИ появилась информация, что 31-летняя Домрачева уходит из биатлона. Сейчас планы на ближайшее будущее спортсменка не строит. Неделю назад спортивную карьеру официально завершил и муж Домрачевой – Уле-Эйнар Бьорндален.

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена (читать далее).

# Белорусские спортсмены # Фотофакт

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