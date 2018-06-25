Дарья Домрачева приняла решение о завершении спортивной карьеры

Новости Беларуси. Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я долго думала, но пришло время расставить точки над I»: Дарья Домрачева о своем решении



25 июня белорусская биатлонистка созвала специальную пресс-конференцию в Национальном олимпийским комитете. В ходе нее спортсменка объявила о завершении карьеры. К слову, еще до ее начала в СМИ появилась информация, что 31-летняя Домрачева уходит из биатлона. Сейчас планы на ближайшее будущее спортсменка не строит. Неделю назад спортивную карьеру официально завершил и муж Домрачевой – Уле-Эйнар Бьорндален.