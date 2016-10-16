Виктория Азаренко – о политике и женщинах, спорте и допинге, Фомочкине и выборе для своего ребенка

Новости Беларуси. На неделе миллионы белорусских женщин принимали поздравления с Днем матери – эдакая осенняя альтернатива более раскрученному празднику 8 Марта. Но альтернатива, несмотря на градус за окном, более теплая и душевная. Мы в этот день встретились с женщиной, которая только готовится стать мамой, а своей маме она обязана тем самым выбором, к которому она ее подтолкнула много лет назад. Итак, Виктория Азаренко.

Это правда, когда женщины рассуждают: нужно сделать выбор – быть мамой или построить карьеру в спорте, в политике, в чем угодно?

Виктория Азаренко, олимпийская чемпионка:

Я думаю, что у женщины более явный выбор бывает, но я считаю, что это можно совмещать. Так как спорт и материнство, много раз было доказано, что оно совмещается. И очень даже удачно.

Все чаще ваши коллеги в мире, в Беларуси и России, становятся политиками. В Государственной Думе – Николай Валуев. У нас в Палате представителей ваши коллеги по цеху, что называется. Чем это мотивировано? Вы не думаете пойти в политику?

Виктория Азаренко:

Пока что нет. Я думаю, роль публичных людей – показывать своим примером, особенно если ты веришь в то, что ты рассказываешь. Я думаю, что можно и без политики добиться этого влиянием.

Вот эта тенденция характерна для других стран мира – женщины и политика?

Виктория Азаренко:

Я думаю, если сравнивать президентские выборы в Америке, очень актуальный вопрос.

Следите за процессом?

Виктория Азаренко:

Конечно. Мне по учебе только что задали задание – сравнить экономический план Трампа и Хиллари Клинтон.

Так вы за кого?

Виктория Азаренко:

Я думаю, что там выбор, кто бы не навредил, наверное, больше. Поэтому мне очень тяжело сравнивать. Потому что пока я не видела в президентских дебатах никакого решения проблем, кроме как друг с другом разговоров.

Скажите, вот эта избитая фраза, штамп, на самом деле – спорт вне политики – объявленная еще Кубертеном. По-моему, сейчас это уже неправда.

Виктория Азаренко:

Я думаю, политика везде: в спорте, жизни, медицине и так далее.

То, что вашу извечную соперницу – Сирену – уличили в приеме допинга, как вы реагировали на этот скандал?

Виктория Азаренко:

Непонятный, на самом деле, момент, потому что есть правила, которые никто не нарушил, она все-таки не нарушила никакие правила. Но есть тоже правила, которые, наверное, почему одним разрешается, а другим что-то не разрешается.

А, скажите честно, вы бы поддержали господина Фомочкина в момент открытия Паралимпиады, чиновника из Минспорта, который поднял российский флаг в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых отстранили от участия?

Виктория Азаренко:

Знаете, это очень тяжело судить, особенно с паралимпийцами, почему их не допустили. Многих спортсменов допустили. Я думаю, что эти люди работали всю жизнь, чтобы получить этот шанс – выступать – и из-за ошибок других людей – это, с одной стороны, очень нечестно, чтобы кто-то другой страдал. В поддержку или не в поддержку, я думаю, он поступил так, как он хотел. Как бы я поступила в той ситуации, не знаю на самом деле.

Вам не кажется, что спорт хотя бы несколько десятилетий назад как-то чище был?

Виктория Азаренко:

Не знаю.

Вам комфортно в нынешнем спорте?

Виктория Азаренко:

Мне комфортно, потому что я смотрю в основном на себя и отвечаю за свои поступки, действия. Поэтому мне нечего стыдиться, нечего бояться. Я горжусь тем, чего я добилась, и тем способом, которым я этого добилась.

А вы рассчитываете, что ваши талантливые гены вы передадите вашему ребенку?

Виктория Азаренко:

Надеюсь. Все-таки какие-то гены должны будут передаться, я надеюсь. Не знаю, какие конкретно, но посмотрим.

Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок тоже взял ракетку в руки одновременно со словом «мама»?

Виктория Азаренко:

Я бы хотела, чтобы у моего ребенка был свой выбор, было предоставлено много разных вещей, из которых он или она могли бы выбрать. Я всегда считала себя очень счастливым ребенком, потому что моя мама никогда не хотела проживать мою жизнь своими мечтами, если можно так сказать. Она всегда хотела, чтобы я была лучше, чем она.