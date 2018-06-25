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«Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев рассказал, что Домрачева уходит из большого спорта

25 июня 2018 11:47
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Новости Беларуси. Дмитрий Губерниев рассказал, что биатлонистка Дарья Домрачева уходит из большого спорта.

Об этом спортивный комментатор сообщил на своей странице в Instagram.

Дмитрий Губерниев:
И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта!!! Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону!!!! Герой Беларуси!!!!! Спасибо, Дарья !! Нам будет очень тебя не хватать!!!! Желаю удачи и новых побед в жизни!!! 

Напомним, что в первых числах июня Уле-Эйнар Бьорндален рассказывал, что его супруга определится со своей дальнейшей спортивной карьерой в ближайшее время.

Дарья Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира. 

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# Биатлон # Дарья Домрачева # Дмитрий Губерниев # Фотофакт

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