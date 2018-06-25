«Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев рассказал, что Домрачева уходит из большого спорта

Новости Беларуси. Дмитрий Губерниев рассказал, что биатлонистка Дарья Домрачева уходит из большого спорта.

Об этом спортивный комментатор сообщил на своей странице в Instagram.

Дмитрий Губерниев:

И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта!!! Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону!!!! Герой Беларуси!!!!! Спасибо, Дарья !! Нам будет очень тебя не хватать!!!! Желаю удачи и новых побед в жизни!!!

Напомним, что в первых числах июня Уле-Эйнар Бьорндален рассказывал, что его супруга определится со своей дальнейшей спортивной карьерой в ближайшее время.

Дарья Домрачева является четырехкратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира.