Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным

Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости встречу с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Главным итогом переговоров стало предложение Минска расширить инвестиционное сотрудничество, используя белорусские корни бизнесмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси отдельно остановился на спортивной биографии гостя. Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Глава государства призвал эффективно использовать этот потенциал. Кроме того, Президент добавил, что состоятельные люди должны помнить о своих корнях и приносить пользу родной земле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня Александр Генрихович [Прим. ред: Александр Турчин – премьер-министр Беларуси] все время убеждает в том, что пора, говорит, нашего видного спортсмена… Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вы – один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать. Во-вторых, человек богатый, и Родина-то должен знать где. Мама живет по-прежнему в Минске, здесь? Или ты ее свез в Москву?