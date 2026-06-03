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Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным

03 июня 2026 10:33
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Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости встречу с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Главным итогом переговоров стало предложение Минска расширить инвестиционное сотрудничество, используя белорусские корни бизнесмена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным-2

Президент Беларуси отдельно остановился на спортивной биографии гостя. Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Глава государства призвал эффективно использовать этот потенциал. Кроме того, Президент добавил, что состоятельные люди должны помнить о своих корнях и приносить пользу родной земле.

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Меня Александр Генрихович [Прим. ред: Александр Турчин – премьер-министр Беларуси] все время убеждает в том, что пора, говорит, нашего видного спортсмена… Я удивился, когда мне известный член правительства России рассказал, что вы, оказывается, занимались серьезно плаванием с ним. Вы – один из руководителей, видных людей в мире по водным видам спорта. Думаю, нам надо это использовать.

Во-вторых, человек богатый, и Родина-то должен знать где. Мама живет по-прежнему в Минске, здесь? Или ты ее свез в Москву? 

Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным-6

 – Она здесь живет, я у нее был сейчас. 

Александр Лукашенко:
Она не должна никуда уехать, потому что, я знаю: люди в возрасте никогда Минск не оставят, и Беларусь, в том числе. Это тихое, спокойное место для жизни. Но я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою Родину.

В развитие этой темы Президент озвучил инициативу премьер-министра Александра Турчина детально проанализировать и сформировать новые направления для долгосрочного сотрудничества.

# Александр Лукашенко # Дмитрий Мазепин

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