«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото
Новости Беларуси. Певица показала снимки во время праздничного канала «Беларусь навсегда».
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Всё Ваше детство прошло в Пинске?
Анна Шаркунова, певица:
4 года – на Камчатке, но я их не помню абсолютно.
Конечно же, сохранилось немало интересных фотографий того периода?
Анна Шаркунова:
Я пришла вот с этим альбомом, с маленьким компроматом на себя. Это – подруги лучшие.
У меня – чёлка.
Это – 9-ый класс.
Вот мой выпускной в школе.
Папа мой и я, мы стоим. Мама мне сшила платье, накрутили волосы на сахар и пошли.
Это – папы моего катер.
А это – мой брат. Это – Пина.
Катер не для рыбалки, выезжает в красивые места, делает барбекю и просто хорошо проводит время.