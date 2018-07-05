«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото

Новости Беларуси. Певица показала снимки во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других

Всё Ваше детство прошло в Пинске?

Анна Шаркунова, певица:

4 года – на Камчатке, но я их не помню абсолютно.

Конечно же, сохранилось немало интересных фотографий того периода?