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«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото

05 июля 2018 15:05
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Новости Беларуси. Певица показала снимки во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других

Всё Ваше детство прошло в Пинске?

Анна Шаркунова, певица:
4 года – на Камчатке, но я их не помню абсолютно.

Конечно же, сохранилось немало интересных фотографий того периода?

«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото-1

Анна Шаркунова:
Я пришла вот с этим альбомом, с маленьким компроматом на себя. Это – подруги лучшие.

У меня – чёлка.

Это – 9-ый класс.

«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото-4

Вот мой выпускной в школе.

Папа мой и я, мы стоим. Мама мне сшила платье, накрутили волосы на сахар и пошли.

«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото-7

Это – папы моего катер.

А это – мой брат. Это – Пина.

«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото-10

Катер не для рыбалки, выезжает в красивые места, делает барбекю и просто хорошо проводит время.

# Проекты СТВ # Белорусские исполнители # Культура # Анна Шаркунова

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