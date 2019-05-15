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Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»

15 мая 2019 10:00
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Новости Беларуси. Победитель «Евровидения» Александр Рыбак поддержал представительницу Беларуси ЗЕНУ.  

Певица выступала в первом полуфинале, который прошел 14 мая. Незадолго до своего выхода на сцену артистка опубликовала пост, в котором призвала голосовать за нее.  

Выступление представительницы Беларуси ЗЕНЫ на «Евровидении-2019». Видеофакт (смотрите здесь).  

Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»-1

Скриншот из видео

В комментарии к посту исполнительницу поддержал Александр Рыбак – победитель «Евровидения-2009». Он отметил, что у ЗЕНЫ уникальный талант и что он будет голосовать за участницу.  

Александр Рыбак:  
Тот, кто успевает произнести фразу «yes, you are going to like it» за 1 секунду достоин победы на «Евровидении»! А если по-честному, у тебя уникальный талант и я буду вечером за тебя голосовать. Вперед!!    

Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»-4

Фото: instagram.com/rybakofficial

Слова триумфатора «Евровидения» стали пророческими – самая юная участница конкурса прошла в финал. Для Беларуси выход конкурсанта из полуфинальной стадии стал шестым в истории.  

Беларусь на «Евровидении». Вспоминаем, как страна выступала на конкурсе

Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»-7

Скриншот из видео

Следующий раз на сцене «Евровидения» ЗЕНА споет свой хит во время грандиозного финала – 18 мая.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # ЗЕНА # Александр Рыбак # Фотофакт

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