Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»
Новости Беларуси. Победитель «Евровидения» Александр Рыбак поддержал представительницу Беларуси ЗЕНУ.
Певица выступала в первом полуфинале, который прошел 14 мая. Незадолго до своего выхода на сцену артистка опубликовала пост, в котором призвала голосовать за нее.
Выступление представительницы Беларуси ЗЕНЫ на «Евровидении-2019». Видеофакт (смотрите здесь).
В комментарии к посту исполнительницу поддержал Александр Рыбак – победитель «Евровидения-2009». Он отметил, что у ЗЕНЫ уникальный талант и что он будет голосовать за участницу.
Александр Рыбак:
Тот, кто успевает произнести фразу «yes, you are going to like it» за 1 секунду достоин победы на «Евровидении»! А если по-честному, у тебя уникальный талант и я буду вечером за тебя голосовать. Вперед!!
Фото: instagram.com/rybakofficial
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