Александр Рыбак высказался о выступлении ЗЕНЫ на «Евровидении»

Певица выступала в первом полуфинале, который прошел 14 мая. Незадолго до своего выхода на сцену артистка опубликовала пост, в котором призвала голосовать за нее.

В комментарии к посту исполнительницу поддержал Александр Рыбак – победитель «Евровидения-2009». Он отметил, что у ЗЕНЫ уникальный талант и что он будет голосовать за участницу.

Александр Рыбак:

Тот, кто успевает произнести фразу «yes, you are going to like it» за 1 секунду достоин победы на «Евровидении»! А если по-честному, у тебя уникальный талант и я буду вечером за тебя голосовать. Вперед!!