В Беларуси пресекли преступную схему по перемещению в ЕС товаров военного назначения

Попытка выдать военную технику за гражданские генераторы провалилась. На пути нелегального трафика в Евросоюз надежно встали белорусские таможенники и пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверо курьеров пытались переправить в ЕС двигатели и трансмиссии для боевых машин. Детали тщательно маскировали: красили, снимали навесное оборудование и даже наносили иероглифы, выдавая за продукцию из Азии.

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни:

Таким образом, двигателям придавался вид техники гражданского назначения. При попытке вывоза партии товаров в страны Евросоюза оперативной таможней задержано два тягача с полуприцепами. Оперативной таможней возбуждено два уголовных дела в отношении группы лиц по предварительному сговору.

Силовики провели более 20 обысков, изъяв две сотни секретных деталей и около 100 тысяч долларов наличными. Сейчас расследование продолжается, чтобы установить всех участников этой трансграничной цепочки. За контрабанду оборудования военного назначения задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.