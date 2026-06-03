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В Беларуси пресекли преступную схему по перемещению в ЕС товаров военного назначения

03 июня 2026 10:58
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Попытка выдать военную технику за гражданские генераторы провалилась. На пути нелегального трафика в Евросоюз надежно встали белорусские таможенники и пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси пресекли преступную схему по перемещению в ЕС товаров военного назначения-2

Четверо курьеров пытались переправить в ЕС двигатели и трансмиссии для боевых машин. Детали тщательно маскировали: красили, снимали навесное оборудование и даже наносили иероглифы, выдавая за продукцию из Азии.

В Беларуси пресекли преступную схему по перемещению в ЕС товаров военного назначения-4

Александр Хвисевич, начальник оперативной таможни: 
Таким образом, двигателям придавался вид техники гражданского назначения. При попытке вывоза партии товаров в страны Евросоюза оперативной таможней задержано два тягача с полуприцепами. Оперативной таможней возбуждено два уголовных дела в отношении группы лиц по предварительному сговору.

Силовики провели более 20 обысков, изъяв две сотни секретных деталей и около 100 тысяч долларов наличными. Сейчас расследование продолжается, чтобы установить всех участников этой трансграничной цепочки. За контрабанду оборудования военного назначения задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.

# Таможня Беларуси

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