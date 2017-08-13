О космическом, земном и личном: интервью с космонавтом Олегом Новицким

Новости Беларуси. Корреспондент СТВ Алена Сырова встретилась с космонавтом Олегом Новицким во время его визита в Беларусь. О чем мечтает самый «звездный» белорус современности? Что он думает о белорусской космонавтике? И кто помогает вести тот самый Instagram, за которым следят более 40 тысяч подписчиков? Олег Викторович, прежде всего, большое спасибо, что согласились с нами встретиться. Знаю, приехали на Родину не так давно, и график у вас, не смотря на отдых, достаточно плотный. Погода жаркая, вот вам белорусский морс клюквенный – вы признавались, что любите.

Олег Новицкий, космонавт:

Спасибо. Да, люблю и не скрываю. В первый раз, когда вы возвращались из космоса на Родину, вас атаковали журналисты. В этот раз, наверное, еще больше? Отдохнуть уже успели или еще нет? Олег Новицкий:

Я приехал только во вторник, и, по-моему, все только начинается. Первыми встретили соседи, как и в прошлый раз очень тепло. То есть прямо на улицу вынесли стол, подготовили каравай. Причем соседка одна, Алеся, она вышла в национальной одежде. Было здорово, приятно. Чем планируете заниматься в отпуске? Олег Новицкий:

Думаю, еще максимум пару дней. А потом просто уже меня никто не найдет здесь, ни один журналист. Поэтому будем отдыхать именно так, как мне хотелось всегда – лес, может быть охота, рыбалка. Посмотрим.

Вы любите рыбалку? Олег Новицкий:

Больше охоту. Рыбалка – я так, могу патроны подавать. С хорошей компанией просто находиться, но сам процесс не очень, но отдыхать люблю на реке или в лесу. И какая ваша самая большая дичь, которую удалось подстрелить? Олег Новицкий:

Это был олень. Мне повезло случайно, что олень на меня вышел.

То, что вы стали космонавтом – это удача, стечение обстоятельств или планомерный титанический труд? Олег Новицкий:

Я думаю, это все вместе. Но изначально скорее всего это было стечение обстоятельств. Потому, что нужно было оказаться именно в тот момент, именно в академии ВВС в Монино, чтобы именно в этот год проходил набор в отряд космонавтов, который проходит не каждый год. С детства, наверное, мечтали о небе, судя по тому, что летчик? Олег Новицкий:

О небе… да. Мне до сих пор нравится эта профессия. Причем хорошо, что полеты выполняются очень часто, 2-3 смены в неделю. Очень жаль, что в космос мы летаем не с такой периодичностью.

У вас же есть шанс. И станет известно в конце года, полетите ли вы в третий раз. Олег Новицкий:

Да, будет медицинская комиссия, которая определит мою готовность – готовность моего организма к следующему полету. И, скорее всего, тогда меня назначат в следующий экипаж, и пойдет опять процесс подготовки. А между полетами вы как-то стараетесь поддерживать свое здоровье, свою физическую форму? До медкомиссии. Олег Новицкий:

Да, пьем морсы, гуляем вдоль реки. С утра уже побегал. Какую дистанцию обычно бегаете? Или у вас нет норм? Олег Новицкий:

Организм знает, сколько ему нужно. Сегодня я пробежал четыре километра – подумал, что достаточно.

По Родине скучаете все-таки? Олег Новицкий:

Конечно. Беларусь меняется? Олег Новицкий:

Она давно уже изменилась, и, по-моему, в лучшую сторону. Многие ребята, которые сюда ездят, кого я знаю, очень хорошо и тепло отзываются о республике, об этом порядке, чистоте, о людях особенно. Беларусь и в космической сфере старается не стоять на месте. У нас совсем скоро пройдет конгресс, собираемся запустить еще один свой спутник. А как считаете, у нас есть потенциал в сфере пилотируемой космонавтики?

Олег Новицкий:

На счет корабля, я думаю, это большая фантазия. Но хорошо, что она есть. А насчет человека – я не знаю. Почему бы нет? Процесс, я думаю, упирается, в какие-то денежные средства. Чтобы подготовить человека к полету, нужно, скажем так, пройти очень многое. Если просто свозить, как туриста, – это одно, если как профессионального космонавта – это совершенно другой уровень подготовки. Ваши близкие, во время того, как вы были на МКС, даже устанавливали специальное приложение, чтобы наблюдать пролеты. Выйти, помахать вам рукой, что ли. Вы акцентировали внимание на то, где будете пролетать? Олег Новицкий:

Я думаю, для любого человека было бы приятно, когда он видит летящую станцию, и в этот момент я могу ему позвонить и с ним поговорить.

По Рите, наверное, больше всех скучали. Вам удавалось следить за ее взрослением? Олег Новицкий:

Да, потому что мне жена сбрасывала на борт и фотографии, и маленькие видеозаписи. С моей стороны процесс наблюдался очень хорошо. С ее – понятно, что когда прилетел, то это абсолютно постороннее лицо, которое появилось в квартире. И на вопрос: «Где папа?» она только показывала в сторону холодильника, где висела всегда фотография. Но сейчас-то она вас уже узнает? Не боится? Олег Новицкий:

Узнает. Но если так взять приоритеты, то она сначала идет к дочери, потом к жене, а потом – ко мне. И то не всегда. Парк Горького и парк Челюскинцев – бывали в них в детстве? Олег Новицкий:

Да, бывало сюда с большим удовольствием ездили. Правда редко, конечно. Мне всегда нравились и один, и второй парк. Но больше Челюскинцев, там были эти горки – «Супер-8», по-моему, они назывались в то время. Перегрузки уже в то время любили? Олег Новицкий:

Такой, да. Адреналинистый. В одном из интервью после первого полета вы говорили, что вид нашей Земли вас восхитил. В этот раз все так же? Олег Новицкий:

Точно так же, да. Ни один фотоаппарат, ни одна видеокамера не передаст всей полноты красок, вот этого восторга душевного от того, что человек видит на орбите.

Вы – один из самых соцактивных космонавтов. Олег Новицкий:

Вы мне льстите. Ваш Instagram – вы сами его вели или кто-то помогал?

Олег Новицкий:

Мне помогала жена, конечно. Потому что у меня времени на все это не хватило бы просто. Я не получил того объема информации (фото, видео), который хотел бы по Беларуси. Не всегда витки проходят, не всегда есть погода. Даже сейчас: вот такая солнечная, но стоят облака, и это облако закрывает, например, весь город. Было желание сделать хороший снимок Брестской крепости, но, к сожалению, так и не получилось. Я там уже давно не был сам. Хочу свозить старшую дочь (младшей еще рано, все равно ничего не поймет), чтобы посмотрела. Потому что если в Хатыни ощущения у человека (у меня, например) какие-то одни, то Брестская крепость такое место, просто мужеством пропитано. Детские мечты – они изменились с возрастом? И если можете рассказать, то о чем вы мечтаете сейчас? Олег Новицкий:

Честно говоря, нет. Во-первых, если расскажу, то не сбудется. Но нет таких критичных моментов, которые очень прямо хотелось бы выполнить. Есть нормальные человеческие желания, которые хочется претворить в жизнь: построить дом, воспитать детей, иметь всегда любимую работу. Вот и все.