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Биткойн и эфириум показали снижение более чем на 6%

03 июня 2026 11:08
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Биткойн и эфириум показали снижение более чем на 6%-0

Криптовалюты биткойн и эфириум снизились в цене более чем на 6%, информирует ТАСС.

По данным площадки Binance, в 07:30 МСК биткойн оценивался в $66,402 тысячи (снижение на 6,38%), Ethereum показал падение до $1,84 тысячи (снижение на 8,08%).

Рыночная капитализация криптовалют 3 июня находилась на уровне $2,29 трлн, где $1,33 трлн – биткойн, $222,53 млрд – на эфириум.

Мировыми криптобиржами в течение суток ликвидированы позиции более 277 тысяч трейдеров на сумму $1,84 млрд, большая  часть которых – биткойн.

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Фото: Pinterest

# Деньги

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