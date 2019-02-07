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Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото

07 февраля 2019 14:21
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Знаменитости воссоединились со своими молодыми «я».

По информации Daily Mail, эти удивительные фото – это работы голландского художника Арда Гелинка, который блестяще показал на фото звезд музыки и кино «сейчас» и «тогда».

Знаменитости сейчас и 10 лет назад: смотрите, как они изменились (здесь подробнее).

Эмма Уотсон прославилась, сыграв роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Сейчас актрисе 28 лет.  

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-1

В глазах 63-летнего Мела Гибсона все еще можно увидеть озорной блеск.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-4

Сохраняя веру в щетину: Джордж Майкл, который умер в 2016 году, почти всегда ходил с бородой.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-7

 57-летний Джордж Клуни вместе с «младшим братом».

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-10

Черты лица режиссера и актера Клинта Иствуда такие же, как и в семидесятых.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-13

Молодой начинающий рок-музыкант Боно никогда бы не подумал, что будущее будет настолько ярким, что придется носить солнечные очки, которые станут его фирменным аксессуаром.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-16

14-летняя супермодель Кейт Мосс внезапно оказалась в центре внимания, где находится и по сей день. Сейчас модели 45 лет.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-19

Мадонна в восьмидесятых и сегодня.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-22

76-летний Пол Маккартни выглядит счастливым, потому что встретил юного себя со славных времен Битломании.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-25

Прошло почти 30 лет с тех пор, как 51-летняя Джулия Робертс снялась в легендарном ромкоме.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-28

44-летний летний голливудский сердцеед Леонардо Ди Каприо обнимает юного себя.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-31

Суперзвезде Тине Тернер в этом году исполняется 80 лет.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-34

Харрисон Форд стоит рядом с рядом с собой из фильма «Звездные войны».

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-37

Супермодель и актриса Синди Кроуфорд – ничего не изменилось, кроме цвета платья.

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-40

Элтон Джон

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-43

Фото: instagram.com/ardgelinck

Леди Гага

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-46

Фото: instagram.com/ardgelinck

Майкл Джексон

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-49

Фото: instagram.com/ardgelinck

Сильвестр Сталлоне 

Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото-52

Фото: instagram.com/ardgelinck

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