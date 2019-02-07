Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото

Знаменитости воссоединились со своими молодыми «я».

По информации Daily Mail, эти удивительные фото – это работы голландского художника Арда Гелинка, который блестяще показал на фото звезд музыки и кино «сейчас» и «тогда».

Знаменитости сейчас и 10 лет назад: смотрите, как они изменились (здесь подробнее).

Эмма Уотсон прославилась, сыграв роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере. Сейчас актрисе 28 лет.