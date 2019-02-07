Круче, чем «10 лет челлендж». Как изменились знаменитости – результат на одном фото
Знаменитости воссоединились со своими молодыми «я».
По информации Daily Mail, эти удивительные фото – это работы голландского художника Арда Гелинка, который блестяще показал на фото звезд музыки и кино «сейчас» и «тогда».
Знаменитости сейчас и 10 лет назад: смотрите, как они изменились (здесь подробнее).
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В глазах 63-летнего Мела Гибсона все еще можно увидеть озорной блеск.
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57-летний Джордж Клуни вместе с «младшим братом».
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Мадонна в восьмидесятых и сегодня.
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Суперзвезде Тине Тернер в этом году исполняется 80 лет.
Харрисон Форд стоит рядом с рядом с собой из фильма «Звездные войны».
Супермодель и актриса Синди Кроуфорд – ничего не изменилось, кроме цвета платья.
Фото: instagram.com/ardgelinck
Фото: instagram.com/ardgelinck
Фото: instagram.com/ardgelinck
Фото: instagram.com/ardgelinck