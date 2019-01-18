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Знаменитости сейчас и 10 лет назад: смотрите, как они изменились

18 января 2019 15:17
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В соцсетях набирает популярность флешмоб «10 Year Challenge», в котором принимают участие знаменитости.   

Суть челленджа проста – нужно опубликовать свое нынешнее фото и снимок десятилетней давности. Тренд охотно подхватили пользователи, которые не только публикуют фото, но и делятся забавными историями из жизни. 

Во флешмобе приняли участие многие западные, российские и белорусские знаменитости. В рамках рубрики Instagram-обзор мы посмотрели, как менялись звезды за последнее десятилетие. Спойлер: некоторые знаменитости совсем не изменились.

Падения с самолетов, яхт и на льду. Российские знаменитости запустили новый флешмоб в сети (смотрите здесь).   

# Звезды # калейдоскоп # Александр Солодуха # Пинк # Дмитрий Колдун

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