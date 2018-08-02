Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой

Новости США. Певица Мадонна 16 августа празднует 60-летний юбилей. В честь этого исполнительница украсила обложку августовского номера Vogue Италия.

Фото: instagram.com/vogueitalia

Съемка для журнала проходила в Лиссабоне, где последнее время живет артистка. Мадонна выступила также одним из основных стилистов фотосессии «Один день из жизни», ее одобрение проходил практически каждый из образов. Кроме Мадонны в съемке приняли участие ее сын Дэвид, дочка Мерси Джеймс и близняшки Стелла и Эстер. Мадонна удочерила близнецов из Малави

Фото: instagram.com/vogueitalia

Кроме фотосессии в августовском номере опубликовано большое интервью с певицей, в котором она рассказала о себе, своих детях и о том, почему сейчас живет в Португалии. О переезде. «Мой сын Дэвид, которому 24 сентября исполнится 13 лет, хотел профессионально играть в футбол годами. Я была в отчаянии, хотела завести его в лучшие академии с лучшими тренерами, но уровень футбола в Америке намного ниже, чем в остальном мире. Я видела его разочарование, и я также почувствовала, что настало время. Я чувствовала, что нам нужно изменение, и я хотел уехать из Америки на время, не думаю, что переезд из Америки что-то меняет». По словам Мадонны, она уже жила в других странах. Например, она прожила в Лондоне десять лет. Певица отметила, что она любит рисковать и преодолевать трудности.

Фото: instagram.com/vogueitalia

О детях и их увлечениях. «Все мои дети уникальны по-своему. Удивительно, насколько они устойчивы и как они впитывают в себя многое, особенно музыку, танцы, футбол и спорт, – все, что связывает их с другими людьми, облегчает адаптацию. Это относится ко всем. Вы должны найти общий язык для общения с другими людьми».

Фото: instagram.com/vogueitalia

Какими Мадонна воспитывает детей? «Они очень открыты, и из-за моей работы и путешествий по миру, вещей, которые я делаю, и мест, в которых я нахожусь, мои дети очень открыты ко всему, и я очень этому горжусь. Многие люди говорят мне: «Вы действительно хотите, чтобы ваш сын был успешным футболистом, ваша старшая дочь (Лурдес) была танцовщицей, Рокко был художником». И я всегда говорю «нет», что Я хочу, чтобы мои дети были любящими, сострадательными, ответственными людьми. Это все, что я хочу. Я просто хочу, чтобы они были хорошими людьми, которые с достоинством и уважением относятся к другим людям независимо от цвета кожи, религии, пола. Это самое главное, вы пронимаете, что я имею в виду?»

Фото: instagram.com/vogueitalia

О впечатлениях от жизни в Португалии. Мадонна рассказывала, что эта европейская страна подходит для нее. «Она напоминает мне Кубу тем, что людей не так много, но вы можете открыть дверь в чей-то дом, выйти на улицу, и вы всегда будете слышать музыку».

Фото: instagram.com/vogueitalia

О том, когда Мадонна чувствует себя счастливой. «Мое лучшее «я», когда я творю, создаю музыку, просто пишу или нахожу способ выразить себя. Когда я на природе, еду на своей лошади на пляж, чувствуя себя с ней одним целым, чувствую, как морская вода брызжет мне в лицо, пропитываюсь этим. Или когда я играю с моими детьми и слышу их смех. Радость, которую это приносит мне – это счастье».

Фото: instagram.com/vogueitalia

Собирается ли Мадонна переезжать? «Я думаю, что стоит посмотреть, смогу ли я жить где-то еще год и перевезти своих четырех младших детей в другую среду, поскольку, я считаю, важно также знакомить их с другими культурами и жить в разных местах». Как Мадонна отметила 55-летие (читайте здесь).

Фото: instagram.com/vogueitalia

Фото: instagram.com/vogueitalia

Фото: instagram.com/vogueitalia