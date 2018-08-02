Прямой эфир

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой

02 августа 2018 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Певица Мадонна 16 августа празднует 60-летний юбилей.

В честь этого исполнительница украсила обложку августовского номера Vogue Италия.

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-1

Фото: instagram.com/vogueitalia

Съемка для журнала проходила в Лиссабоне, где последнее время живет артистка. Мадонна выступила также одним из основных стилистов фотосессии «Один день из жизни», ее одобрение проходил практически каждый из образов.

Кроме Мадонны в съемке приняли участие ее сын Дэвид, дочка Мерси Джеймс и близняшки Стелла и Эстер.

Мадонна удочерила близнецов из Малави

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-4

Фото: instagram.com/vogueitalia

Кроме фотосессии в августовском номере опубликовано большое интервью с певицей, в котором она рассказала о себе, своих детях и о том, почему сейчас живет в Португалии.

О переезде. «Мой сын Дэвид, которому 24 сентября исполнится 13 лет, хотел профессионально играть в футбол годами. Я была в отчаянии, хотела завести его в лучшие академии с лучшими тренерами, но уровень футбола в Америке намного ниже, чем в остальном мире. Я видела его разочарование, и я также почувствовала, что настало время. Я чувствовала, что нам нужно изменение, и я хотел уехать из Америки на время, не думаю, что переезд из Америки что-то меняет». По словам Мадонны, она уже жила в других странах. Например, она прожила в Лондоне десять лет. Певица отметила, что она любит рисковать и преодолевать трудности.

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-7

Фото: instagram.com/vogueitalia

О детях и их увлечениях. «Все мои дети уникальны по-своему. Удивительно, насколько они устойчивы и как они впитывают в себя многое, особенно музыку, танцы, футбол и спорт, – все, что связывает их с другими людьми, облегчает адаптацию. Это относится ко всем. Вы должны найти общий язык для общения с другими людьми».

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-10

Фото: instagram.com/vogueitalia

Какими Мадонна воспитывает детей? «Они очень открыты, и из-за моей работы и путешествий по миру, вещей, которые я делаю, и мест, в которых я нахожусь, мои дети очень открыты ко всему, и я очень этому горжусь. Многие люди говорят мне: «Вы действительно хотите, чтобы ваш сын был успешным футболистом, ваша старшая дочь (Лурдес) была танцовщицей, Рокко был художником». И я всегда говорю «нет», что Я хочу, чтобы мои дети были любящими, сострадательными, ответственными людьми. Это все, что я хочу. Я просто хочу, чтобы они были хорошими людьми, которые с достоинством и уважением относятся к другим людям независимо от цвета кожи, религии, пола. Это самое главное, вы пронимаете, что я имею в виду?»

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-13

Фото: instagram.com/vogueitalia

О впечатлениях от жизни в Португалии. Мадонна рассказывала, что эта европейская страна подходит для нее. «Она напоминает мне Кубу тем, что людей не так много, но вы можете открыть дверь в чей-то дом, выйти на улицу, и вы всегда будете слышать музыку».

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-16

Фото: instagram.com/vogueitalia

О том, когда Мадонна чувствует себя счастливой. «Мое лучшее «я», когда я творю, создаю музыку, просто пишу или нахожу способ выразить себя. Когда я на природе, еду на своей лошади на пляж, чувствуя себя с ней одним целым, чувствую, как морская вода брызжет мне в лицо, пропитываюсь этим. Или когда я играю с моими детьми и слышу их смех. Радость, которую это приносит мне – это счастье».

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-19

Фото: instagram.com/vogueitalia

Собирается ли Мадонна переезжать? «Я думаю, что стоит посмотреть, смогу ли я жить где-то еще год и перевезти своих четырех младших детей в другую среду, поскольку, я считаю, важно также знакомить их с другими культурами и жить в разных местах».

Как Мадонна отметила 55-летие (читайте здесь).

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-22

Фото: instagram.com/vogueitalia

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-24

Фото: instagram.com/vogueitalia

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-26

Фото: instagram.com/vogueitalia

Накануне 60-летия Мадонна стала лицом Vogue и рассказала, как быть молодой и счастливой-28

Фото: instagram.com/vogueitalia

# Звезды # калейдоскоп # Мадонна # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть
02 августа 2018 12:50

В стиле свадеб 90-х и с дракой. Новый ретро-образ Димы Билана покорил сеть

Будни комбайнера под AC/DC. Молодой педагог ведет видеоблог из кабины зерноуборочной машины
02 августа 2018 09:30

Будни комбайнера под AC/DC. Молодой педагог ведет видеоблог из кабины зерноуборочной машины

Александр Лукашенко прокомментировал фейковую новость о состоянии своего здоровья
02 августа 2018 07:40

Александр Лукашенко прокомментировал фейковую новость о состоянии своего здоровья