От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен

Хотя многослойность прочно укрепилась в Голливуде, в последнее время все более модной становится аккуратная прямая стрижка.

По информации журнала Vogue, взглянув на то, какие прически носили десять лет назад, можно понять, что мода циклична.

Вспомните густые, здоровые кончики волос модели и актрисы Верушки. Они воплощают в себе юношеский оптимизм свингующего Лондона, а удлиненный боб американской писательницы Джоан Дидион выглядит таким же классическим и шикарным как во время ее пребывания в Калифорнии, так и во время рекламной кампании для Celine в прошлом году. Каре с короткой челкой Мишель Пфайффер из фильма «Лицо со шрамом» никогда не выглядело более актуальным, чем сейчас.

Перенесемся в тот год, когда Ким Кардашьян-Уэст сменила образ, поменяв свои волнистые длинные волосы на гладкую укороченную стрижку, c которой она, без сомнения, не расстанется и в 2019 году.

Легендарный модный журнал собрал легендарные стрижки – мы выбрали шесть из них.

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