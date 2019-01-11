Прямой эфир

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен

11 января 2019 15:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Хотя многослойность прочно укрепилась в Голливуде, в последнее время все более модной становится аккуратная прямая стрижка.

По информации журнала Vogue, взглянув на то, какие прически носили десять лет назад, можно понять, что мода циклична.

Вспомните густые, здоровые кончики волос модели и актрисы Верушки. Они воплощают в себе юношеский оптимизм свингующего Лондона, а удлиненный боб американской писательницы Джоан Дидион выглядит таким же классическим и шикарным как во время ее пребывания в Калифорнии, так и во время рекламной кампании для Celine в прошлом году. Каре с короткой челкой Мишель Пфайффер из фильма «Лицо со шрамом» никогда не выглядело более актуальным, чем сейчас.

Перенесемся в тот год, когда Ким Кардашьян-Уэст сменила образ, поменяв свои волнистые длинные волосы на гладкую укороченную стрижку, c которой она, без сомнения, не расстанется и в 2019 году.

Легендарный модный журнал собрал легендарные стрижки – мы выбрали шесть из них.

Гвинет Пэлтроу в фильме «Семейка Тененбаум»

«Чем проще твоя жизнь, тем больше счастья ты получаешь от нее»: лучшие роли Гвинет Пэлтроу

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен -1

Фото: Courtesy Of Touchstone Pictures

Натали Портман в фильме «Леон»

Как «Джеки»: самые стильные образы Натали Портман на ковровых дорожках

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен -4

Фото: Patrick Camboulive

Ума Турман в фильме «Криминальное чтиво»

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен -7

Фото: imdb.com

Модель Наоми Кэмпбелл

Можно узнать секрет молодости? Наоми Кэмпбелл и её 67-летняя мама выглядят как сёстры​​​​​​​

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен -10

Фото: instagram.com/naomi

Певица Леди Гага

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен -13

Фото: instagram.com/ladygaga

Мила Йовович в фильме «Пятый элемент»

От Умы Турман до Леди Гаги. Шесть легендарных причесок каре всех времен -16

Фото: imdb.com

# Звезды # калейдоскоп # Мила Йовович # Гвинет Пэлтроу # Леди Гага # Наоми Кэмпбелл # Натали Портман # Ума Турман # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Родной брат Кейт Миддлтон – Джеймс: как и чем живет завидный жених Британии
11 января 2019 14:57

Родной брат Кейт Миддлтон – Джеймс: как и чем живет завидный жених Британии

Секреты красоты голливудских звезд: как сохранить молодость
11 января 2019 12:00

Секреты красоты голливудских звезд: как сохранить молодость

Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость
11 января 2019 10:10

Дмитрий Колдун и его семья посетили Брестскую крепость