«Когда у меня есть выбор между нормой и безумием, я выбираю безумие»: Джулии Робертс исполняется 50 лет

Путь Джулии Робертс к славе является идеальным воплощением американской мечты. Обычная девчонка из провинции в одночасье стала звездой, а ее героиня из «Красотки» даже сейчас считается лучшей романтической героиней кинематографа.

Фото: E!

«Я слишком высокая, чтобы считаться девушкой, у меня недостаточно нарядов, чтобы быть леди, и я бы никогда не назвала себя женщиной. Я что-то среднее между теткой и телкой». Биография Джулии содержит множество неприятных моментов: публике хорошо известен ее конфликт со старшим братом Эриком Робертсом, с которым актриса не разговаривает уже много лет, про ее невыносимый характер и скандальное поведение во время съемок ходят легенды, а по количеству звездных романов Джулия даст фору даже Тейлор Свифт. В разное время у актрисы были отношения с Кефиром Сазерлендом, Лиамом Нисоном, Мэтью Перри, Бенджамином Брэттом, Дэниелем Дэй-Льюисом, и это лишь те актеры, информация про которых достоверна! Эволюция стиля Джулии Робертс (смотрите здесь).

Фото: Variety

28 октября Джулии Робертс исполняется 50 лет! За прошедшее со времен «Красотки» время она практически не изменилась – все такая же улыбчивая и лучезарная. Зато скандалов вокруг имени актрисы стало значительно меньше. Джулия уже пятнадцать лет замужем за оператором Дэниелом Модерой, у них трое детишек, а снимается актриса теперь не в дорогостоящих хитах, где ее гонорары достигают $25 миллионов, а в достаточно скромном кино, где имеет возможность продемонстрировать все грани своего таланта. Совсем скоро в прокат выходит семейная драма «Чудо», где Робертс сыграла маму мальчика, страдающего редкой аутосомной болезнью. «У меня интересная работа: меня наряжают, как куклу, а потом забавные мужчины красят мне губы и говорят мне разные хорошие штуки». Мы поздравляем Джулию с юбилеем и вспоминаем самые яркие образы, которые актриса воплотила на большом экране. Джулия повторила свои самые яркие роли в десятиминутном видео (смотреть). Вивиан Уорд – «Красотка» (1990)

Фото: imdb.com

Фильм, который подарил миру Джулию и представил ее во всей красе. Робертс согласилась на роль, от которой отказалась половина Голливуда, и моментально стала звездой. История о миллионере (Ричард Гир) и девушке по вызову с большим сердцем стала одной из лучших мелодрам в истории, сделала режиссера Гари Маршала главным сентиментальным режиссером мира и принесла Джулии номинацию на «Оскар» и любовь всего мира. Десять лет спустя Маршал, Робертс и Гир попробовали повторить успех «Красотки» в «Сбежавшей невесте», но едва ли у них получилось. «Вообще-то люди довольно редко узнают меня на улице. Более того, очень часто мне приходится говорить: «Добрый день! А вы не меня ждете? Я — Джулия». Изабель Келли – «Мачеха» (1998)

Фото: imdb.com

Сентиментальная, но умная история о разведенном мужчине, который начинает встречаться с привлекательной женщиной Изабель. Она из всех сил пытается наладить отношения с его детьми, но те изводят мачеху и пытаются воссоединить родителей. Ситуация в корне меняется, когда мать детей Джеки узнает о своей страшной болезни. Теперь ей необходим человек, который сможет всем сердцем полюбить ее детей. «Мачеха» сделана по всем канонам голливудской драмы, но это не делает ее плохой. Это смешное и грустное кино с отличным дуэтом Джулии Робертс и Сьюзен Сарандон, которое мало кого оставит равнодушным. Эрин Брокович – «Эрин Брокович» (2000)

Фото: imdb.com

Говорить про «Эрин Брокович» в контексте лучших фильмов актрисы достаточно банально, но не сделать этого мы просто не можем. Основанная на реальных событиях история о малограмотной, вспыльчивой и истеричной женщине из провинции, которая практически в одиночку провернула огромное юридическое дело против крупной компании. Главная роль в фильме принесла Джулии «Оскар» и первый гонорар в $20 миллионов. Но даже если забыть про деньги и награды, то «Эрин Брокович» все равно замечательное кино про социальные проблемы, с острым сюжетом и хорошим юмором. «Пресса сейчас не такая агрессивная, какой была раньше. Зато ее глупость прогрессирует настолько стремительно, что иногда хочется, чтобы все стало по-прежнему». Анна Кэмерон – «Близость» (2004)

Фото: imdb.com

Блистательная разговорная трагикомедия о причудливом любовном квадрате. Судьба сводит вместе модного фотографа, неудачливого писателя, молодую стриптизершу и городского мачо и невероятно изощренно переплетает их пути. Главные роли в «Близости» сыграли потрясающие актеры. И пусть из всей четверки больше всего восторженных отзывов получили Клайв Оуэн и Натали Портман, Джуд Лоу и Джулия Робертс тоже очень хороши. А построенный целиком на диалогах фильм дает отличную возможность увидеть талант актеров воочию, без отвлекающих кинематографических моментов. королева Клементианнна – «Белоснежка: Месть гномов» (2012)

Фото: imdb.com