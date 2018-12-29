Учёные назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества
Новости мира. 28 декабря в мире отмечается Международный день кино. Эта дата приурочена к первому платному киносеансу в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок 28 декабря 1895 года.
В честь прошедшего вчера праздника, мы решили рассказать о трёх фильмах, которые математики назвали самыми влиятельными в истории человечества.
Как сообщает Applied Network Science, в своём исследовании итальянские учёные отталкивались от того, насколько серьёзное влияние фильм оказал на кинематограф, и как часто он цитируется. Исследовательской площадкой был сайт Internet Movie Database (IMDb).
В предисловии к своей работе исследователи отметили, что настоящее влияние фильма определяется временем. Когда кинокартина только выходит на экраны, серьёзное значение могут иметь реклама и тенденции. Успех фильма часто определяется мнением критиков и кассовыми сборами, но настоящее место кинокартины в истории человечества показывает время.
В этом исследовании учёные изучали, насколько часто заимствуются некоторые идеи из других фильмов, их сюжетные ходы, как часто создатели кинокартин делают отсылки (и «пасхалки») к тому или иному фильму. Также принималась во внимание дальнейшая карьера режиссёров и актёров, после выхода кинокартины на экраны.
Фото: Applied Network Science
Всего было проанализировано более 47 тысяч фильмов 26 жанров, 22 тысячи режиссёров, 255 тысяч актёров и 143 тысячи актрис. Отмечается, что отобранные кинокартины были сняты в 157 странах, но почти 90% из них были созданы в США. В итоге учёные составили топ-20 самых влиятельных фильмов.
На первом месте «Волшебник из страны Оз». Фильм был выпущен в 1939 году. Это самая известная и коммерчески успешная экранизация романа 1900 года «Удивительный волшебник из страны Оз».
В год своего выхода кинокартина была номинирована на шесть «Оскаров», в двух из которых смогла победить – лучшая музыка и лучшая оригинальная песня «Over the Rainbow». К слову, эта песня по мнению респондентов Американской звукозаписывающей ассоциации была признана лучшей из всех созданных в 20 веке.
В 1998 году «Волшебник из страны Оз» находился на 6 строчке в списке 100 лучших американских фильмов за 100 лет по версии Американского института киноискусства (АИИ). В 2007 году кинокартина переместилась на 10 строчку.
На втором месте «Звёздные войны», первый эпизод фильма вышел в 1977 году. В 1978 году кинокартина была номинирована на двенадцать «Оскаров» и одержала семь побед: «Лучшая музыка к фильму», «Лучший монтаж», «Лучшая работа художника», «Лучший дизайн костюмов», «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Премия за особые достижения».
Это целая фантастическая эпопея, по которой создаются книги, комиксы, видеоигры, игрушки и так далее. Фраза «Да пребудет с тобой сила» является одной из любимых реплик кинозрителей. На основе данной цитаты был выбран день для неофициального «Дня Звёздных войн». Он отмечается 4 мая, поскольку фраза «May the Force be with you» созвучна с «May the fourth be with you» (Да пребудет с тобой 4 мая).
В 1998 году фильм «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» находился на 15 строчке в списке 100 лучших американских фильмов по версии АИИ. В 2007 году кинокартина переместилась на 13 строчку.
На третьем месте американский психологический хоррор «Психо», снятый в 1960 году. Сперва фильм был слабо оценён критиками, но огромные по тем временам кассовые сборы переубедили экспертов, что привело к четырём номинациям на «Оскар».
Из интересных фактов можно упомянуть, что режиссёр и продюсер фильма Альфред Хичкок показал крупным планом глаза убитой Мэрион. Зрачки у актрисы были узкими. После этого он получил множество писем от офтальмологов, которые объяснили, что после смерти зрачки у человека расширяются. Врачи также посоветовали использовать капли Белладонны, чтобы искусственно расширить зрачки. Хичкок учёл их совет в дальнейших своих работах ошибку не повторял.
В 1998 году «Психо» находился на 18 строчке в списке 100 лучших американских фильмов по версии АИИ. В 2007 году кинокартина поднялась на 14 строчку.
В двадцатке самых влиятельных фильмов «Гражданин Кейн» оказался на 7 месте из двадцати, а «Крёстный отец» – на 13 месте, хотя эти кинокартины занимают первое и второе места соответственно в списке 100 лучших фильмов по версии АИИ.
Что касается людей, оказавших серьёзное влияние на кинематограф, то положение дел таково. Самым значимым режиссёром признан Альфред Хичкок, на втором месте Стивен Спилберг. Знаменитый Квентин Тарантино занимает 12 строчку.
Среди актёров на первом месте Сэмюэл Лерой Джексон, на втором – Клинт Иствуд, на четвёртом – Арнольд Шварценеггер, на седьмом – Брюс Уиллис, на одиннадцатом – Роберт Де Ниро, на пятнадцатом – Дэнни Трехо, на шестнадцатом – Кристофер Ли, на восемнадцатом – Джонни Депп.
Летом прошлого года был составлен список 100 лучших комедий всех времён.
На первом месте фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (здесь подробнее).