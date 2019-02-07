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Угадай место по фото: вратарь ХК «Динамо-Минск» сыграл в викторину

07 февраля 2019 09:45
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Новости Беларуси. Вратарь ХК «Динамо-Минск» Юнас Энрот поучаствовал в викторине. Спортсмену показывали фото, а он должен был угадать, находится достопримечательность в Беларуси или нет.  

Примерно за сутки ролик посмотрели более 1,6 тысячи раз. Некоторые пользователи соцсетей вместе с Юнасом удивлялись, что в Беларуси есть такие места, как меловые карьеры.  

Угадай место по фото: вратарь ХК «Динамо-Минск» сыграл в викторину-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby  

Всего у спортсмена было 11 попыток. В 10 случаях Энрот говорил «это не Беларусь», и в половине из них оказался прав. Из белорусских мест хоккеист узнал только Минск.  

Угадай место по фото: вратарь ХК «Динамо-Минск» сыграл в викторину-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby  

Хотя швед не очень хорошо знаком с Беларусью, его спортивные достижения в минском «Динамо» впечатляют. К настоящему моменту вратарь отбил 1272 броска, пропустив только 120.  

Осенью 2018 года у хоккеистов минского «Динамо» сменился генеральный директор.  

О новом руководителе интересно рассказали его бывшие юные воспитанники – подробности здесь.  

# Хоккей Беларуси # калейдоскоп # Юнас Энрот # Видеофакт

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