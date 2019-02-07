Угадай место по фото: вратарь ХК «Динамо-Минск» сыграл в викторину
Новости Беларуси. Вратарь ХК «Динамо-Минск» Юнас Энрот поучаствовал в викторине. Спортсмену показывали фото, а он должен был угадать, находится достопримечательность в Беларуси или нет.
Примерно за сутки ролик посмотрели более 1,6 тысячи раз. Некоторые пользователи соцсетей вместе с Юнасом удивлялись, что в Беларуси есть такие места, как меловые карьеры.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby
Всего у спортсмена было 11 попыток. В 10 случаях Энрот говорил «это не Беларусь», и в половине из них оказался прав. Из белорусских мест хоккеист узнал только Минск.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале hcdinamoby
Хотя швед не очень хорошо знаком с Беларусью, его спортивные достижения в минском «Динамо» впечатляют. К настоящему моменту вратарь отбил 1272 броска, пропустив только 120.
Осенью 2018 года у хоккеистов минского «Динамо» сменился генеральный директор.
О новом руководителе интересно рассказали его бывшие юные воспитанники – подробности здесь.