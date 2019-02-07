Угадай место по фото: вратарь ХК «Динамо-Минск» сыграл в викторину

Новости Беларуси. Вратарь ХК «Динамо-Минск» Юнас Энрот поучаствовал в викторине. Спортсмену показывали фото, а он должен был угадать, находится достопримечательность в Беларуси или нет.

Примерно за сутки ролик посмотрели более 1,6 тысячи раз. Некоторые пользователи соцсетей вместе с Юнасом удивлялись, что в Беларуси есть такие места, как меловые карьеры.