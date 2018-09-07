Кому Леонардо Ди Каприо готовится сделать предложение?

У ловеласа Леонардо Ди Каприо также намечаются крутые перемены в жизни. Секс-символ наконец-то созрел распроститься со статусом завидного холостяка!

По слухам, он готовится сделать предложение своей возлюбленной – падчерице голливудского актёра Аль Пачино – двадцатидвухлетней Камиле Морроне. Продвинуться так далеко не удавалось ещё ни одной пассии оскароносного Ди Каприо.

Разбитыми сердцами экс-возлюбленных Лео впору выкладывать альтернативную аллею славы на легендарных холмах. А ведь среди них было немало знаменитостей и признанных красавиц. В прошлом актёр встречался с целой командой моделей и коллег по цеху: Блейк Лавли, Бар Рафаэли, Жизель Бундхен, Тони Гарн и Нина Агдал.

Со слов друга голливудского казановы, с Морроне у Ди Каприо сложились особенные отношения, которые его совершенно не тяготят. Он очень влюблён, и намерения у него – самые серьёзные. Лео даже успел намекнуть Камиле, что готов с ней обручиться. Однако, актёр решил перестраховаться, и заранее убедиться, что разница в двадцать два года – любви не помеха, дабы не попасть в неловкое положение.