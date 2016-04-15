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Как позировать для фото на паспорт? – мастер-класс от Кейт Мосс

15 апреля 2016 15:27
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Всем знакомо это чувство: ожидание новой, более удачной фотографии в паспорте. И когда настает время для нового снимка – в документе снова появляется совсем не то, чего вы ожидали. The Telegraph рассказал о том, как с этим справилась знаменитая модель Кейт Мосс.

К съемке в одной из фотостудий в Лондоне модель отнеслась так же серьезно, как к работе с известным фотографом Марио Тестино.    

Действия разворачивались в 2012-м, но фотостудия поделилась снимками только сейчас. 

Как позировать для фото на паспорт? – мастер-класс от Кейт Мосс-1

На фото мы видим Мосс в ее повседневном обличии – узких джинсах и черной кожаной куртке. На фото голова наклонена набок, правая рука лежит поверх левой, а нога согнута в колене и упирается в стул. В такой позе впору взять в руки гитару и исполнить балладу! Но!

Прежде чем воодушевиться примером и бежать в ближайшее «фото на документы», стоит вспомнить правила.

Вам не разрешат наклонить голову – в камеру необходимо смотреть прямо. Выражение лица должно быть нейтральным, губы сомкнуты. Ничто не должно прикрывать лицо, на фото не должно быть теней, солнечные очки запрещены.

Звучит просто, но простор для творчества явно сковывает...

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Перевод: Светлана Воропай

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Фотография # Кейт Мосс

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