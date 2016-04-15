Как позировать для фото на паспорт? – мастер-класс от Кейт Мосс

Всем знакомо это чувство: ожидание новой, более удачной фотографии в паспорте. И когда настает время для нового снимка – в документе снова появляется совсем не то, чего вы ожидали. The Telegraph рассказал о том, как с этим справилась знаменитая модель Кейт Мосс.

К съемке в одной из фотостудий в Лондоне модель отнеслась так же серьезно, как к работе с известным фотографом Марио Тестино.