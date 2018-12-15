В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни

Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О том, что именно было украдено, правоохранители не сообщают. 76-летний участник группы «Битлз» выступал в Вене за ночь до того, как злоумышленники ворвались в его дом.