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В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни

15 декабря 2018 12:30
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Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни-1

О том, что именно было украдено, правоохранители не сообщают. 76-летний участник группы «Битлз» выступал в Вене за ночь до того, как злоумышленники ворвались в его дом.

В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни-4

Музыкант решил сохранить происшествие в тайне, чтобы не допустить срыва выступления, поэтому про ограбление стало известно лишь спустя несколько дней.

# Ограбление # Фотофакт

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