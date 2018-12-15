В Лондоне неизвестные ограбили особняк Пола Маккартни

Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили следы взлома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О том, что именно было украдено, правоохранители не сообщают. 76-летний участник группы «Битлз» выступал в Вене за ночь до того, как злоумышленники ворвались в его дом.
Музыкант решил сохранить происшествие в тайне, чтобы не допустить срыва выступления, поэтому про ограбление стало известно лишь спустя несколько дней.