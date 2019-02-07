Немецкий онколог рассказал, как уберечься от рака

Новости Германии. Немецкий онколог рассказал о простом способе снизить вероятность заболевания раком.

Как сообщает РИА Новости, глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн рекомендует вести активный образ жизни, правильно питаться и не курить.

Бауманн пояснил, что около 30% видов рака связаны с курением, таким образом отказ от курения сразу значительно сокращает вероятность развития данной болезни.

Онколог напомнил, что не стоит забывать и про вакцинацию в детском возрасте. Прививка против вируса папилломы способна защитить от рака шейки матки и нескольких других видов болезни.

Михаэль упомянул, что помимо профилактики важно время от времени проходить обследования, поскольку чем раньше выявляется заболевание, тем больше шансов на благополучный исход. В нынешнее время медицина сильно продвинулась в изучении рака и способов борьбы с ним. Например, в случае рака молочной железы у пациента высокие шансы на излечение.

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