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Немецкий онколог рассказал, как уберечься от рака

07 февраля 2019 12:21
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Новости Германии. Немецкий онколог рассказал о простом способе снизить вероятность заболевания раком.  

Как сообщает РИА Новости, глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге профессор Михаэль Бауманн рекомендует вести активный образ жизни, правильно питаться и не курить.  

Бауманн пояснил, что около 30% видов рака связаны с курением, таким образом отказ от курения сразу значительно сокращает вероятность развития данной болезни.  

Онколог напомнил, что не стоит забывать и про вакцинацию в детском возрасте. Прививка против вируса папилломы способна защитить от рака шейки матки и нескольких других видов болезни.  

Михаэль упомянул, что помимо профилактики важно время от времени проходить обследования, поскольку чем раньше выявляется заболевание, тем больше шансов на благополучный исход. В нынешнее время медицина сильно продвинулась в изучении рака и способов борьбы с ним. Например, в случае рака молочной железы у пациента высокие шансы на излечение.  

Зимой 2019 года мы рассказывали о семи симптомах, которые могут указывать на развитие рака.  

Узнать об этих симптомах можно здесь.  

# Ученые # калейдоскоп # Михаэль Бауманн

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