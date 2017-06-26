Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»

Новости Великобритании. 26 июня отмечается день рождения саги о юном волшебнике «Гарри Поттере». В этот день в 1997 году была выпущена первая книга серии – «Гарри Поттер и философский камень». Автор серии – Джоан Роулинг стала одной из самых востребованный и популярных писательниц в мире.

Вокруг этих книг, а впоследствии и фильмов появились целые фан-сообщества, которые мечтали попасть в Школу волшебства и чародейства, иметь волшебную палочку и летать на метле. А актеры, которые сыграли главные детские роли, стали кумирами для целого поколения. В честь юбилея серии мы посмотрели, как изменились исполнители центральных детских ролей из фильмов о «Гарри Поттере».

Дэниел Рэдклифф

Актер опубликовал трогательное письмо в память о коллеге – Алане Рикмане, который умер в начале 2016 года.

Эмма Уотсон

Актриса успевает не только сниматься в крупных кинопроектах, но и заниматься благотвортельностью и бороться за права женщин.