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Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»

26 июня 2017 13:36
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Новости Великобритании. 26 июня отмечается день рождения саги о юном волшебнике «Гарри Поттере». В этот день в 1997 году была выпущена первая книга серии – «Гарри Поттер и философский камень». Автор серии – Джоан Роулинг стала одной из самых востребованный и популярных писательниц в мире.

Вокруг этих книг, а впоследствии и фильмов появились целые фан-сообщества, которые мечтали попасть в Школу волшебства и чародейства, иметь волшебную палочку и летать на метле. А актеры, которые сыграли главные детские роли, стали кумирами для целого поколения. В честь юбилея серии мы посмотрели, как изменились исполнители центральных детских ролей из фильмов о «Гарри Поттере».

Дэниел Рэдклифф

Актер опубликовал трогательное письмо в память о коллеге – Алане Рикмане, который умер в начале 2016 года.

Эмма Уотсон

Актриса успевает не только сниматься в крупных кинопроектах, но и заниматься благотвортельностью и бороться за права женщин.

Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»-1

2001 год. Фото: Warner Bros.

Руперт Гринт

Том Фелтон

Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»-3

2001 год. Фото: Warner Bros.

Мэтью Льюис

Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере»-5

2001 год. Фото: Warner Bros.

Бонни Райт

Эванна Линч

Гарри Меллинг

Джеймс и Оливер Фелпс

# Фотофакт # калейдоскоп # Кино # Джоан Роулинг # Эмма Уотсон # Том Фелтон # Дэниел Рэдклифф

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