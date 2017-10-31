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Майкл Джексон возглавил топ самых богатых умерших знаменитостей

31 октября 2017 16:00
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Новости мира. Ежегодный рейтинг доходов умерших знаменитостей был опубликован на сайте журнала Forbes. Все деньги от доходов достаются родственникам умерших.

Певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году, заработал 75 миллионов долларов. Исполнитель возглавляет список самых богатых умерших знаменитостей пятый год подряд.

Жизнь и смерть Майкла Джексона

На втором месте топа расположился гольфист Арнольд Палмер, доход которого составил 40 миллионов долларов. На третьем месте находится автор серии комиксов Peanuts – Чарльз Шульц. Доход художника составил 38 миллионов долларов.

В пятерку богатейших знаменитостей, которых нет в живых, также вошли Элвис Пресли и Боб Марли. Доходы исполнителей составили 35 и 23 миллиона долларов соответственно.

В конце августа Forbes назвал самого богатого человека в мире – здесь подробнее.

# Фотофакт # Звезды # калейдоскоп # Майкл Джексон

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