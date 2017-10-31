Майкл Джексон возглавил топ самых богатых умерших знаменитостей

Новости мира. Ежегодный рейтинг доходов умерших знаменитостей был опубликован на сайте журнала Forbes. Все деньги от доходов достаются родственникам умерших.

Певец Майкл Джексон, который умер в 2009 году, заработал 75 миллионов долларов. Исполнитель возглавляет список самых богатых умерших знаменитостей пятый год подряд.

На втором месте топа расположился гольфист Арнольд Палмер, доход которого составил 40 миллионов долларов. На третьем месте находится автор серии комиксов Peanuts – Чарльз Шульц. Доход художника составил 38 миллионов долларов.

В пятерку богатейших знаменитостей, которых нет в живых, также вошли Элвис Пресли и Боб Марли. Доходы исполнителей составили 35 и 23 миллиона долларов соответственно.