Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично
Новости Великобритании. 32-летняя художница Франческа не моет голову почти 20 лет, но ее волосы выглядят отлично.
По информации Daily Mail, девушка почти не тратит время на уход за косой «как у Рапунцель».
Свои волосы Франческа перестала стричь в шесть лет, к 13 годам за шевелюрой стало тяжело ухаживать. Девочка решила больше не мыть волосы.
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Фото: instagram.com/floorlengthfrankie
Первое время ей было тяжело, потому что было сложно справиться с дискомфортом. Со временем неудобства прошли – сейчас Франческа лишь расчесывает волосы. На это уходит около часа в день.
Как она это делает – читайте здесь.
Сейчас волосы выглядят хорошо, но их настолько много, что приходится использовать спицы для вязания, чтобы заплести косу.
Сейчас шевелюра британки выглядит вот так:
Фото: instagram.com/floorlengthfrankie
Фото: instagram.com/floorlengthfrankie
Фото: instagram.com/floorlengthfrankie