Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично

Новости Великобритании. 32-летняя художница Франческа не моет голову почти 20 лет, но ее волосы выглядят отлично.

По информации Daily Mail, девушка почти не тратит время на уход за косой «как у Рапунцель».

Свои волосы Франческа перестала стричь в шесть лет, к 13 годам за шевелюрой стало тяжело ухаживать. Девочка решила больше не мыть волосы.

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