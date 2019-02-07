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Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично

07 февраля 2019 10:10
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Новости Великобритании. 32-летняя художница Франческа не моет голову почти 20 лет, но ее волосы выглядят отлично.

По информации Daily Mail, девушка почти не тратит время на уход за косой «как у Рапунцель».  

Свои волосы Франческа перестала стричь в шесть лет, к 13 годам за шевелюрой стало тяжело ухаживать. Девочка решила больше не мыть волосы.

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Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично-1

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

Первое время ей было тяжело, потому что было сложно справиться с дискомфортом. Со временем неудобства прошли – сейчас Франческа лишь расчесывает волосы. На это уходит около часа в день.

Как она это делает – читайте здесь.

Сейчас волосы выглядят хорошо, но их настолько много, что приходится использовать спицы для вязания, чтобы заплести косу.

Сейчас шевелюра британки выглядит вот так:

Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично-4

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично-6

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

Девушка не моет двухметровую косу почти 20 лет. И волосы выглядят отлично-8

Фото: instagram.com/floorlengthfrankie

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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