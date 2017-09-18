«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти
Новости США. Честер покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Спустя два месяца супруга солиста Талинда Беннингтон разместила в Twitter сорокасекундное видео с покойным мужем. По ее мнению, в ролике видно, что признаков депрессии не было ни в выражении лица, ни в настроении.
Талинда Беннингтон:
Это то, какой депрессия была для нас всего 36 часов до его смерти. Он очень любил нас, и мы очень его любили.
На видео покончивший жизнь самоубийством солист сидит рядом с сыном. Они разговаривают и смеются.
Честера нашли мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год.
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Вдова вокалиста организовала интернет-сообщество, чтобы поддержать людей с депрессией.
15-летний сын Честера Дрэйвен Беннингтон также опубликовал в память об отце три видео. На одном он один, на другом – с матерью и с первой женой отца Самантой. В последнем он обсуждает то, что вызывало тревогу накануне смерти его отца.
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Дрэйвен Беннингтон:
Он очень умело скрывал это. Я видел его неделю спустя и не мог назвать ничего, что бы изменилось. Я думал, что все замечательно.
Дрэйвен рассказал, что сейчас он считает, что его покойный отец планировал свой приезд, чтобы провести время вместе с ними перед тем, как уйти из жизни.
Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева