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«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти

18 сентября 2017 09:17
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Новости США. Честер покончил жизнь самоубийством 20 июля 2017 года. Спустя два месяца супруга солиста Талинда Беннингтон разместила в Twitter сорокасекундное видео с покойным мужем. По ее мнению, в ролике видно, что признаков депрессии не было ни в выражении лица, ни в настроении.

Талинда Беннингтон:
Это то, какой депрессия была для нас всего 36 часов до его смерти. Он очень любил нас, и мы очень его любили.

На видео покончивший жизнь самоубийством солист сидит рядом с сыном. Они разговаривают и смеются.

«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти -1



Честера нашли мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе. Ему был 41 год.

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Вдова вокалиста организовала интернет-сообщество, чтобы поддержать людей с депрессией.

«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти -4



15-летний сын Честера Дрэйвен Беннингтон также опубликовал в память об отце три видео. На одном он один, на другом – с матерью и с первой женой отца Самантой. В последнем он обсуждает то, что вызывало тревогу накануне смерти его отца.

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Дрэйвен Беннингтон:
Он очень умело скрывал это. Я видел его неделю спустя и не мог назвать ничего, что бы изменилось. Я думал, что все замечательно.

Дрэйвен рассказал, что сейчас он считает, что его покойный отец планировал свой приезд, чтобы провести время вместе с ними перед тем, как уйти из жизни.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

# Некролог # калейдоскоп # Честер Беннингтон

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