Соревнование с самим собой: главные киноработы Тимура Бекмамбетова

Новости России. 25 июня Тимуру Бекмамбетову исполнится 56 лет. За время своей карьеры он смог стать одним из самых влиятельных российских кинорежиссеров и продюсеров. В киноиндустрии более 25 лет. В честь дня рождения Бекмамбетова мы собрали 6 самых известных и значимых фильмов в его карьере. Ночной дозор (2004) Фильм, который сделал Бекмамбетова знаменитым. Фантастический блокбастер снят по мотивам романа Сергея Лукьяненко, который носит такое же название. Главную роль исполнил Константин Хабенский, который впоследствии принял участие во множестве проектов режиссера. В нынешний день рождения актера Бекмамбетов на своей странице написал: «Сегодня любимому актеру, человеку огромного таланта и большого сердца, Константину Хабенскому исполняется 45 лет! Лучшие фильмы Базелевса были бы просто невозможны без него. Мы поздравляем именинника и желаем ему счастья».

Фото: filmz.ru

В центре сюжета фильма противостояние темных и светлых сил на территории современной Москвы. Фильм стал прорывом для своего времени, собрав большую кассу. Многие называют его первым успешным высокобюджетным российским фильмом. После «Ночного дозора» было снято продолжение фильма, с той же командой – «Дневной дозор».

Фото: kinomania.ru

Сам Бекмамбетов рассказывал, что коммерческий и зрительский успех этих фильмов открыл ему дорогу в Голливуд и совсем другие творческие возможности и перспективы. «Дозоры» оценил даже Квентин Тарантино. Тимур Бекмамбетов, режиссер:

Он посмотрел кино, и оно почему-то ему понравилось. Может быть, дикостью своей. Сам-то он сейчас снимает гламурное, глянцевое кино – посмотрите «Килл Билл». Мне кажется, он смотрел «Ночной Дозор», и ему вспомнились времена, когда они делали «Бешеных псов» и «Десперадо». Ирония судьбы. Продолжение (2007) Через три года после «Ночного дозора» режиссер снял продолжение культового новогоднего фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Многие скептически приняли возвращение на экраны постаревших Жени, Нади и Ипполита. Однако в центре сюжета был романтический треугольник их детей, роли которых исполнили Константин Хабенский и Елизавета Боярская.

Фото: filmz.ru

Несмотря на скептические отзывы, сиквел легендарной новогодней истории собрал рекордную сумму в кинопрокате на то время, забрав первое место у другого фильма Бекмамбетова – «Дневного дозора». Казалось, что режиссер соревнуется сам с собой. Зимой нынешнего года был составлен топ популярных российских фильмов 21 века и «Ирония судьбы. Продолжение» заняла второе место в общем списке – здесь подробнее. Особо опасен (2008) Первый голливудский фильм Тимура Бекмамбетова вышел на экраны в 2008 году. Это был масштабный боевик, бюджет которого составил 75 миллионов долларов. А главные роли исполнили Анджелина Джоли, Морган Фримен и Джеймс Макэвой. Эпизодическая роль досталась и любимцу Бекмамбетова – Константину Хабенскому. Фильм снимали около двух лет в США и Европе.

Фото: filmz.ru

Несмотря на то, что фильм выпускала голливудская студия, в нем было много русского колорита. Например, героиня Джоли в одной из сцен ехала за рулем «жигулей-копейки». По словам режиссера, актриса была в восторге от этой идеи – «счастливее я ее не видел ни в один съемочный день. Ей очень понравилась машина, она с Анджелиной выглядит очень стильно и элегантно. Я вдруг увидел, что «копейка» – элегантная ретро-машина.»

Фото: filmz.ru

В некоторых интервью Бекмамбетов даже называл фильм «Особо опасен» американским «Ночным дозором». Ёлки (2010) Спустя три года после выхода продолжения «Иронии судьбы» Тимур Бекмамбетов снимает и продюсирует новогоднюю комедию «Ёлки», которая стала одной из самых главных новогодних фильмов страны.

Фото: filmz.ru

Фильм, восемь новелл которого объединены одной историей девочки, верящей в чудо. В центре фильма теория шести рукопожатий, которая связывает жителей 11 городов России и дарит ребенку праздник. Фильм имел невероятный успех. В 2017 году вышла пятая часть фильма про Новый год, кроме этого также вышел спин-офф «Ёлки лохматые», посвященные собакам одной из новелл.

Фото: bekmambetovtimur

В первом фильме сценарий одной из новелл был написан белорусским режиссером и сценаристом Андреем Курейчиком, который признавался, что ему было приятно, когда его историю снял сам Бекмамбетов, а главные роли исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков, ставшие символом франшизы «Ёлки» и принявшие участие во всех фильмах серии. Хардкор (2015) В 2015 году Бекмамбетов стал продюсером фильма молодого режиссера Ильи Найшуллера. Мы уже писали, что особенность фильма в том, что он был снят от первого лица. Съемочная группа картины была из России, но центральные роли сыграли Шарлто Копли, Хейли Беннетт. Главного злодея сыграл Данила Козловский, возможно, главный молодой российский актер сегодня – здесь подробнее.

Фото: filmz.ru

Полнометражный фильм родился из клипа музыкальной группы Найшуллера, который набрал 38 миллионов просмотров и заинтересовал Бекмамбетова. Илья Найшуллер в одном из интервью рассказывал, что когда он посмотрел «Ночной дозор», то подумал, что неужели кто-то сделал фильм, который хорошо выглядит.

Илья Найшуллер и Тимур Бекмамбетов на съемках. Фото: filmz.ru

Илья Найшуллер, режиссер:

Это был глоток свежего воздуха. Не идеальное кино, но для России это было новое слово: оказывается, в стране можно снимать блокбастеры и делать их оригинальными и качественными. Тимур вообще ко всему подходит серьёзно. Такое отношение и делает его Тимуром: именно поэтому он у нас один такой в стране. Время первых (2017) Весной 2017 на экраны вышел фильм о первом выходе человека в открытый космос. Продюсером «Времени первых» выступил Бекмамбетов. Главные роли исполнили Евгений Миронов, сыгравший Алексея Леонова, и Константин Хабенский, который сыграл Павла Беляева.

Фото: bekmambetovtimur

Тимур Бекмамбетов признавался, что фильм понравился Леонову, который после просмотра отметил, что он только сейчас заметил, как это было опасно и страшно.

С Алексеем Леоновым. Фото: bekmambetovtimur

Тимур Бекмамбетов, режиссер:

Алексей Архипович Леонов рассказал нам эту историю и помог максимально подробно показать, как все происходило. Так что в хорошем смысле слова это авторский проект. Где автор – космонавт Леонов. Редко бывает, когда ты сталкиваешься не с фантазиями сценариста, а с реальным героем событий.

Фото: bekmambetovtimur