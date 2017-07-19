Эволюция: творческий путь Бенедикта Камбербэтча

Кинематограф сегодняшнего дня невозможно представить без ассиметричного, но невероятно запоминающегося лица Бенедикта Камбербэтча. Этот актер действительно повсюду – он играет главную роль в одном из лучших сериалов современного телевидения, занимает важную позицию во вселенной Marvel, периодически появляется в академических драмах и многомиллионных блокбастерах. А ведь Бенедикт на наших экранах (и в наших сердцах) совсем недолго – широкая публика выучила его труднопроизносимую фамилию только в 2010 году, когда вышел первый эпизод «Шерлока».

Бенедикт Камбербэтч спародировал выдру, а потом избил плюшевого медведя (смотрите здесь)

До премьеры многосерийного шоу о знаменитом сыщике Камбербэтч был преимущественно театральным актером. Он засветился во многих фильмах и сериалах, но всегда оставался в тени именитых коллег. Зато сейчас Бенедикту охотно отдают главные роли, доверяют ему целые франшизы. И актер оправдывает все возложенные на него ожидания.

Творческий путь Камбербэтча и его приход к славе феноменальны, и когда-нибудь обязательно станут предметом для исследования искусствоведов. А пока давайте обратим внимание на самые важные вехи биографии нашего героя и проследим его восхождение с театральных подмостков до пьедестала одного из самых востребованных голливудских актеров.