В предвкушении «Оскара-2017»: лучшие образы Эммы Стоун

Новости США. В 2017 году Эмма Стоун получила вторую номинацию на премию «Оскар» в своей карьере за мюзикл «Ла-Ла Ленд». Судя по тому, как актриса уверенно идет по нынешнему наградному сезону – у Стоун уже есть победа на «Золотом глобусе» и «Премии гильдии актеров», то

ее шансы на самую престижную кинонаграду весьма велики.

Да и у «Ла-Ла Ленда» высокие шансы установить рекорд «Оскара» – картина претендует на 14 статуэток в 13 категориях. Мы подобрали для вас лучшие выходы Эммы Стоун на ковровые дорожки фестивалей и премий.

Автор: Шкет Елизавета