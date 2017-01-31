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В предвкушении «Оскара-2017»: лучшие образы Эммы Стоун

31 января 2017 12:22
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Новости США. В 2017 году Эмма Стоун получила вторую номинацию на премию «Оскар» в своей карьере за мюзикл «Ла-Ла Ленд». Судя по тому, как актриса уверенно идет по нынешнему наградному сезону – у Стоун уже есть победа на «Золотом глобусе» и «Премии гильдии актеров», то

ее шансы на самую престижную кинонаграду весьма велики.

Да и у «Ла-Ла Ленда» высокие шансы установить рекорд «Оскара» – картина претендует на 14 статуэток в 13 категориях. Мы подобрали для вас лучшие выходы Эммы Стоун на ковровые дорожки фестивалей и премий.

Автор: Шкет Елизавета

# Фотофакт # калейдоскоп # Эмма Стоун # Оскар 2017. Новости

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