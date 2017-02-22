Чего боится Николь Кидман и как на самом деле зовут Эмму Стоун: интересные факты о номинантах на «Оскар-2017»

Новости США. До вручения «Оскара» остались считанные дни. Любители кино по всему миру пребывают в томительном ожидании, но еще больше ждут и волнуются номинанты. Среди представленных к награде актеров есть и начинающие артисты, и заслуженные профессионалы. Мы собрали самые интересные факты о претендентах на «Оскар». Готовы поспорить, что некоторые из них вас удивят. Кейси Аффлек Номинация: лучший актер («Манчестер у моря») О главном актере этого года известно достаточно немного. Все знают, что Кейси младший брат Бена, хороший друг Мэтта Дэймона и Хоакина Феникса, убежденный веган и ярый защитник природы. Но большая часть жизни младшего Аффлека практически неизвестна широкой публике.

Фото: rollingstone

Например, мало кто знает, что именно Кейси познакомил Бена и Мэтта с Гасом Ван Сентом, режиссером «Умницы Уилла Хантинга». Кейси снимался у него в 1995 в трагикомедии «Умереть во имя», и во время съемок показал Ван Сенту оскароносный сценарий брата и лучшего друга. На этих же съемках парень подружился с Хоакином Фениксом, на сестре которого был женат до прошлого года. В отличие от брата, Кейси никогда не стремился к известности. Самым громким его проектом остается трилогия про друзей Оушена, где у Аффлека второстепенная роль. Но работая в независимых и экспериментальных фильмах, Кейси заслужил себе репутацию изящного и вдумчивого актера, который может достоверно сыграть что угодно при минимуме эмоций. Многие западные критики считают, что 3/4 таланта в семье Аффлеков досталась Кейси. Это подтверждает тот факт, что, несмотря на наличие у Бена актерского образования, именно у Кейси есть актерский «Золотой глобус», BAFTA, две номинации на «Оскар» (одна из которых скоро должна превратиться в награду), а Бену в этом году влепили юбилейную десятую номинацию на «Золотую малину» за роль Бэтмэна.

Бен и Кейси Аффлек. Фото: starlife

Кейси славится своим весьма специфическим чувством юмора. Его речи на различных премиях разбирают на цитаты. Просто послушайте его на вручении BAFTA этого года или других церемониях награждения за фильм «Манчестер у моря»! Кто еще вместо благодарностей будет зачитывать со сцены негативную критику в свой адрес? «Я не уверен, что могу стать хорошим комедийным актером. То, что не кажется смешным мне, я никогда не смогу сделать смешным для других». Актер признавался, что если бы не снимался в кино, то стал бы учителем. Аффлек хороший слесарь, и сам построил половину дома в родном Бостоне. Кейси искренне радуется тому, что его очень редко узнают на улицах и злорадствует, что с Беном этот трюк не проходит.

кадр из к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb

Кейси производит впечатление хорошего и милого парня, но не все в его биографии так безоблачно. В 2010 году, на съемках псевдодокументального фильма «Я все еще здесь», на Аффлека подали в суд две женщины из съемочной группы, которые обвиняли актера в хамстве и сексуальных домогательствах. Иск был отвергнут из-за недостатка доказательств, и все посчитали история просто глупой шуткой. Но она всплыла снова после объявления номинантов этого года. Многие уверены, что именно из-за этого Кейси проиграл SAG Дензелу Вашингтону. Остается только надеяться, что у Академии хватит благоразумия не верить сплетням и отдать «Оскар» актеру за блестящую игру, а не за личные качества. Эмма Стоун Номинация: лучшая актриса («Ла-ла Ленд») Эмма Стоун считается главной претенденткой на звание лучшей актрисы этого года. В этом нет ничего удивительного – молодая, но очень талантливая Стоун уже не десять лет блистает на больших экранах. Эмма хорошая драматическая актриса, но она не боится быть смешной.

Фото: starlife

Настоящее имя актрисы вовсе не Эмма, а Эмили. Девушка взяла псевдоним, т.к. в Гильдии актеров уже была одна Эмили Стоун. Ярко рыжий цвет волос актрисы тоже ненастоящий – на самом деле Эмма блондинка. Перекраситься ее заставил Джадд Апатоу, режиссер первого большого фильма Стоун «Superперцы». Эмма сыграла в двух частях фильма о Человеке-пауке, но сама актриса страдает арахнофобией. Еще актриса боится сдавать анализ крови и когда ее поднимают над головой. Стоун была претенденткой на одну из главных ролей в сериале «Герои», но проиграла кастинг Хайден Панеттьери. «Нестрашно, если не знаешь, чего хочешь от жизни. Важнее четко представлять, чего ты НЕ хочешь». Свой узнаваемый низкий голос с хрипотцой актриса заработала в детстве, после того как сорвала голосовые связки. Однако именно это помогло ей неоднократно озвучивать анимационных героев. Эмма Стоун говорила, что пошла в актрисы для того, чтобы стать ведущей популярного американского шоу Saturday Night Live. Мечта девушки осуществилась – она вела его уже дважды.

Фото: rollingstone

Эмма встречалась с актерами Тедди Гейджером и Кираном Калкином, но самый большой роман актрисы был с Эндрю Гарфилдом. Пара была вместе несколько лет, а их разрыв стал шоком для поклонников. В лучших друзьях Эммы числятся сплошь звезды – актриса Дженнифер Лоуренс, певица Тейлор Свифт, актеры Джона Хилл и Вуди Харрельсон. На запястье у Эммы есть татуировка – две птичьи лапки, нарисованные самим Полом МакКартни. Это тату актриса сделала в честь мамы, любимая песня которой «Blackbird». Эндрю Гарфилд Номинация: лучший актер («По соображениям совести») Бывший Человек-паук и бывший парень Эммы Стоун заработал номинацию за военную драму Мела Гибсона «По соображениям совести». Британский актер не боится сложных ролей и всегда готов бросить себе вызов.

Фото: starlife

Хотя Эндрю и принято считать англичанином, родился актер в Лос-Анджелесе. Семья актера переехала в Великобританию, когда мальчику было три года. В детстве Гарфилд занимался гимнастикой и плаваньем. Теперь увлекается серфингом, сноубордом и скейтбордингом. Актер даже убедил режиссера фильма «Новый Человек-паук», что у Питера Паркера должен быть скейт. Подарком на 24 день рождения Эндрю стало сообщение от Хита Леджера, что он получил одну из главных ролей в фильме «Воображариум доктора Парнаса». Решающим фактором при прослушивании Эндрю на роль Питера Паркера стала фотография маленького Гарфилда в костюме Человека-паука. «Я воспринимаю каждый фильм как путешествие. Ты начинаешь двигаться из отправной точки и добираешься туда, куда хотел. Иногда оказываешься совсем не там, где рассчитывал очутиться». Любимые фильмы актера «Волчонок», «Парень-каратист» и «Балбесы». Любимые книги – «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера и «Не отпускай меня» Кадзуо Исигуро. В экранизации последней Эндрю сыграл главную роль.

Фото: rollingstone

Гарфилд сыграл одну из главных ролей в фильме «Социальная сеть», но признается, что сам недолюбливает Facebook и считает его бессмысленным. Для съемок в фильме Мартина Скорсезе «Молчание» Эндрю пришлось усиленно работать над собой и вгонять себя в состояние нервозности и отрешенности от мира. Работа над картиной далась актеру нелегко, после нее он долгое время находился в депрессии. Говорят, что это и послужило причиной разрыва Гарфилда с Эммой Стоун. Изабель Юппер Номинация: лучшая актриса («Она») Гранд-дама европейского кино получила в этом году свою первую номинацию на «Оскар». И если кто-то и может помешать Эмме Стоун получить награду, то это только вечно молодая и изящная Юппер, которая в 63 года все еще может составить конкуренцию любой старлетке.

Фото: starlife

Изабель рассказывает, что в 16 лет просто устала от школы. Она пошла в сторону киностудии, постучала в дверь и спросила, нужны ли им статисты. Ее взяли. Один из первых фильмов Юппер – «Турецкие сладости» Пола Верховена – все газеты и журналы назвали «слишком откровенным и бессмысленным». Единственным изданием, которое дало положительный отзыв, был скандально известный «Шарли Эбдо». Он назвал фильм шедевром, а режиссеру и ведущей актрисе предрек большое будущее. «Если тебе хватает реальности, с тобой точно что-то не так. Не понимаю, как можно прожить без музыки, кино или театра». У Изабель удивительное чутье на молодых режиссеров. Актриса часто работала в дебютных фильмах начинающих постановщиков. И все они прославились. «У меня хорошая интуиция», − смеется Юппер.

Изабель Юппер и Пол Верховен на съемках к/ф «Она». Фото: imdb

Изабель Юппер одна из немногих актрис, у которой есть награды трех главных мировых кинофестивалей – Берлинского, Каннского и Венецианского. Роль в фильме «Она», за которую Юппер номинируется на «Оскар», досталась актрисе после того, как от нее отказались десятки ведущих американских актрис. Трудно даже представить, как они сейчас об этом жалеют. Вигго Мортенсен Номинация: лучший актер («Капитан Фантастик») Блистательный американский актер, который увековечил себя ролью Арагорна во «Властелине колец», получил в этом году вторую оскаровскую номинации. Вигго прекрасен в роли отца странного семейства, который учит своих детей правилам выживания в суровом мире посредственности.

Фото: rollingstone

У актера скандинавское происхождение. В одном интервью он упоминал, что в детстве мечтал стать викингом. В раннем возрасте он успел пожить в Дании, Аргентине и Венесуэле. Мортенсен в совершенстве владеет испанским языком. С 1994 года у Вигго вышло 16(!) музыкальных альбомов в различных жанрах. Актер любит петь и часто это делает. Например, балладу о Берене и Лютиэнь из «Властелина колец» он исполнил сам. Мортенсен увлекается еще и живописью, фотографией и поэзией. Он неоднократно устраивал выставки своих картин и фотографий. «Вы никогда не узнаете обо мне всей правды. Это не нужно ни вам, ни мне».

кадр из к/ф «Капитан Фантастик» Фото: imdb

Актер пробовался на роль главного злодея в фильме «Бэтмен: Начало», но проиграл Лиаму Нисону. Еще он мог сыграть Росомаху в «Людях Икс». Первую номинацию на «Оскар» Вигго Мортенсен получил за фильм Дэвида Кроненберга «Порок на экспорт». Там он сыграл русского Николая. При подготовке к роли актер два месяца тайно прожил в России. Он побывал в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и на Урале. Николь Кидман Номинация: лучшая актриса второго плана («Лев») Прекрасная австралийка получила в этом году свою четвертую номинацию на «Оскар». Чувственное исполнение приемной мамы индийского мальчика растрогало сердца не только обычных зрителей, но и строгих критиков.

Фото: starlife

Николь Кидман икона австралийского кино, но родилась актриса в Америке на Гавайях. Одно из хобби актрисы – написание коротких рассказов. Николь мечтает их когда-нибудь опубликовать. Также она любит играть на пианино. Это ее умение можно оценить в фильме «Холодная гора», где она сама исполнила все партии. В качестве свадебного подарка второй муж Николь Кит Урбан подарил жене первое издание романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Его стоимость оценивается в 200 тысяч долларов. «Мне нравится быть актрисой, но мне не нравится всё остальное, что обычно с этим связано. Интерес к знаменитостям, пресса, интернет — когда твою личность смешивают с тем, как люди тебя воспринимают». От рождения Кидман левша, но она научилась писать правой рукой ради роли Вирджинии Вульф в фильме «Часы». Эта роль принесла актрисе «Оскар».

кадр из к/ф «Лев» Фото: imdb

Николь попала в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря самому высокому рекламному гонорару в истории. Она получила 3,7 миллиона долларов за четырехминутный ролик духов Chanel № 5. Николь боится бабочек и у нее аллергия на клубнику. Дев Патель Номинация: лучший актер второго плана («Лев») Мальчишка с горящим взглядом из «Миллионера из трущоб» вырос в привлекательного молодого человека, которого ожидает большое будущее в кинематографе. Роль в драме «Лев» принесла ему BAFTA и номинацию на «Оскар».

Фото: rollingstone

Дев прославился ролями этнических индийцев, но сам парень родился в Лондоне. Его родители родом из Кении. Актер занимался тхэквондо. Он неоднократно занимал призовые места на мировых соревнованиях. «Я знаю, что это прозвучит странно, но это то, что не даёт мне потерять голову, и когда, возвращаясь со съёмочной площадки, ты встречаешь свою маму, заставляющую тебя мыть посуду или убираться в комнате, это спускает с небес на землю». Патель не очень хотел быть актером. На прослушивание в сериал «Молокососы» его затащила мама. Парень так понравился создателям сериала, что многие сцены были переписаны специально под него.

кадр из к/ф «Лев» Фото: imdb

Роль в «Миллионере из трущоб» Дев получил, обойдя тысячи других актеров. Режиссер фильма Дэнни Бойл говорил, что ему нужен был парень, который бы не выглядел потенциальным героем, а стал им по ходу фильма. Нужные качества Бойл нашел в Пателе. Дев пять лет встречался с партнершей по фильму «Миллионер из трущоб» Фридой Пинто. В 2014 году пара рассталась. Мишель Уильямс Номинация: лучшая актриса второго плана («Манчестер у моря») В 36 лет Мишель Уильямс имеет четыре номинации на «Оскар» и звание одной из самых недооцененных актрис поколения. Номинация этого года не принесет актрисе награду (со 100% вероятностью приз получит Виола Дэвис), но она напомнила миру о замечательной актрисе, которая может создать запоминающийся образ за несколько минут экранного времени.

Фото: starlife

У актрисы английские, норвежские, датские, швейцарские, шотландские, шведские и валлийские корни. В детстве Мишель была закрытым и необщительным ребенком. Актерскую профессию она выбрала для того, чтобы преодолеть свои комплексы. «Развлекать себя тем, чтобы постоянно ходить на вечеринки и премьеры — это тупик. На мой взгляд, нет ничего ужаснее, чем человеческая толпа. Честное слово, лучше уж к дантисту сходить». В 15 лет Уильямс официально освободилась от родительской опеки, чтобы самостоятельно строить свою актерскую карьеру. Роль Мэрилин Монро Мишель получила, обойдя Скарлетт Йохансон, Эми Адамс и Кейт Хадсон. При подготовке к роли она брала уроки вокала и отсмотрела километры пленки со своей героиней. Роль в байопике «7 дней и ночей с Мэрилин» принесла Уильямс «Золотой глобус».

кадр из к/ф «Манчестер у моря» Фото: imdb