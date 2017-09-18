«Мы посчитали это очень странным»: на месте съемок криминального сериала BBC обнаружен труп

Новости Великобритании. Случившееся шокировало съемочную группу: место съемки сериала стало местом, где было совершено реальное преступление.
Группа собиралась снимать сцену, в которой главный герой обнаруживает труп в парке. Однако когда они прибыли на место съемки, в парк в восточном Лондоне, оно было оцеплено.
Джозеф Патерсон, исполнитель главной роли в интервью The Mirror:
Съемочная группа прибыла, чтобы снять свою сцену с трупом, а полиция сообщила им, что это невозможно, так как найден настоящий труп. Это было странно. Еще более странно, чем в сюжете.
Также Джозеф рассказал о том, как сюжет до ужаса близок к реальной жизни.
Когда лицо актера Ричарда Дормера, который играет детектива Габриэля Мархама в сериале «Игра престолов», поразили высыпания импетиго, на лице у его героя по фильму появляются шрамы от кислоты.
Ричард Дормер:
Реакция его организма была подобна на реакцию его героя на кислоту. Мы посчитали это очень странным.
Практически в то же время, как и в фильме, был инцидент с кислотой. Тот факт, что имеют место подобные совпадения, делает эти съемки странными.
Перевод с Metro.co.uk: Мария Харзеева