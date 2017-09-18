«Мы посчитали это очень странным»: на месте съемок криминального сериала BBC обнаружен труп

Новости Великобритании. Случившееся шокировало съемочную группу: место съемки сериала стало местом, где было совершено реальное преступление.

Группа собиралась снимать сцену, в которой главный герой обнаруживает труп в парке. Однако когда они прибыли на место съемки, в парк в восточном Лондоне, оно было оцеплено.

Джозеф Патерсон, исполнитель главной роли в интервью The Mirror:

Съемочная группа прибыла, чтобы снять свою сцену с трупом, а полиция сообщила им, что это невозможно, так как найден настоящий труп. Это было странно. Еще более странно, чем в сюжете.

Также Джозеф рассказал о том, как сюжет до ужаса близок к реальной жизни.

Когда лицо актера Ричарда Дормера, который играет детектива Габриэля Мархама в сериале «Игра престолов», поразили высыпания импетиго, на лице у его героя по фильму появляются шрамы от кислоты.

Ричард Дормер:

Реакция его организма была подобна на реакцию его героя на кислоту. Мы посчитали это очень странным.

Практически в то же время, как и в фильме, был инцидент с кислотой. Тот факт, что имеют место подобные совпадения, делает эти съемки странными.

Перевод с Metro.co.uk: Мария Харзеева