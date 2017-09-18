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«Мы посчитали это очень странным»: на месте съемок криминального сериала BBC обнаружен труп

18 сентября 2017 11:10
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Новости Великобритании. Случившееся шокировало съемочную группу: место съемки сериала стало местом, где было совершено реальное преступление.

Группа собиралась снимать сцену, в которой главный герой обнаруживает труп в парке. Однако когда они прибыли на место съемки, в парк в восточном Лондоне, оно было оцеплено.

Джозеф Патерсон, исполнитель главной роли в интервью The Mirror:
Съемочная группа прибыла, чтобы снять свою сцену с трупом, а полиция сообщила им, что это невозможно, так как найден настоящий труп. Это было странно. Еще более странно, чем в сюжете.

Также Джозеф рассказал о том, как сюжет до ужаса близок к реальной жизни.

Когда лицо актера Ричарда Дормера, который играет детектива Габриэля Мархама в сериале «Игра престолов», поразили высыпания импетиго, на лице у его героя по фильму появляются шрамы от кислоты.

Ричард Дормер:
Реакция его организма была подобна на реакцию его героя на кислоту. Мы посчитали это очень странным.

Практически в то же время, как и в фильме, был инцидент с кислотой. Тот факт, что имеют место подобные совпадения,  делает эти съемки странными.

Перевод с Metro.co.uk: Мария Харзеева

# калейдоскоп # Кино # Джозеф Патерсон # Ричард Дормер

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