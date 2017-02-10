«Матильда» Учителя: почему новый фильм режиссера вызвал скандал?

Новости России. В октябре 2017 года на экраны должен выйти исторический фильм Алексея Учителя «Матильда». Однако уже сейчас вокруг него разгорелся скандал. На авторов картины обрушился шквал критики. «Матильда» рассказывает о судьбе примы-балерины Мариинского театра Матильде Кшесинской и ее романе с будущим царем – Николаем II, который к тому моменту еще не взошел на российский престол. Главные роли в картине исполняют Данила Козловский, Ларс Айдингер, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Евгений Миронов, Григорий Добрыгин.

Фото: filmz.ru

Режиссер фильма – Алексей Учитель, который снял такие картины как «Космос как предчувствие», «Последний герой», «Дневник его жены». Как сообщает ТАСС, при подготовке к «Матильде» Учитель нескольких лет изучал исторические документы.

Алексей Учитель на съемках фильма. Фото: Игорь Харитонов

С критикой фильма выступила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая осенью 2016 года направила запрос в Генпрокуратуру. По мнению Поклонской, фильм оскорбляет чувства верующих. В январе 2017 года была повторно запрошена проверка, но уже сценария ленты, депутат была не согласна с результатами первой. В ходе проверки в трейлере нарушений не было обнаружено.

Съемки фильма. Фото: Игорь Харитонов

По словам депутата, одними из главных героев фильма являются «лица, канонизированные Русской Православной Церковью». Поклонская заявила, что получила около 10 тысяч обращений против выхода картины. Наталья Поклонская, депутат:

Обращающиеся ко мне люди уверены, что «Матильда» – сознательное кощунство и издевательство над чувствами верующих, что он направлен на разжигание межнациональной и религиозной розни. Разумеется, нет никакого смысла объяснять создателям этого фильма, почему нельзя глумиться над христианскими святынями, оскорблять имена, почитаемые православными. 7 февраля более 40 представителей Киносоюза России опубликовали открытое письмо, где заявили, что фильм еще не вышел на экраны, а против него уже выступают. «Депутат Наталья Поклонская вот уже во второй раз намерена инициировать прокурорскую проверку по подозрению в оскорблении чувств верующих. Они озабочены тем, что канонизированный РПЦ император Николай Второй может быть показан не совсем в облике «святого»: ведь в основе киносюжета – его роман (впрочем, завершившийся еще до коронации и женитьбы) с балериной Матильдой Кшесинской. Этого мало». Члены Киносоюза пишут, что не хотят попасть под пресс цензуры, которая может сдерживать развитие искусства.

Скриншот из трейлера «Матильды»

Актер Максим Матвеев, который озвучивал исполнителя главной роли – Ларса Айдингера, в своем Instagram написал, что ему грустно, когда люди искусственно создают себе врага и назвал все происходящее «вопиющей историей» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Максим Матвеев. Фото: maxim_matveev_

Максим Матвеев, актер:

Основной аргумент политиков, начавших эту странную разборку – якобы «искажения» образа некоторых исторических личностей. Согласитесь, какими они были, эти личности, никому из нас известно быть априори не может, сколько бы мы книг не прочитали. Остается только догадываться-то есть интерпретировать, что и делает мир искусства.

Скриншот из трейлера «Матильды»

Актер добавляет, что своим постом он хотел привлечь внимание к тому, что «люди говорящие про истинные христианские ценности, не могут призывать к насилию... не могут… потому как тогда ими движут другие силы». Максим Матвеев, актер:

Одна из основных идей режиссёра картины показать зрителю: «Ни в истории, ни в реальной жизни нет изначально святых: ими не рождаются, ими становятся».

Скриншот из трейлера «Матильды»