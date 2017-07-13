Кинопремьеры 13 июля: война с обезьянами и российский «Блокбастер»

Главным фильмом в прокате все еще остается новая картина о Человеке-пауке. На этой неделе составить юному супергерою конкуренцию попытается заключительный фильм серии о разумных обезьянах, несколько камерных триллеров и самый настоящий «Блокбастер». «Планета обезьян: Война» реж. Мэтт Ривз

Фото: imdb.com

Разумных обезьян под предводительством Цезаря не хотят оставлять в покое. Приматы вынуждены вступить в войну с армией людей под руководством безжалостного полковника. Финальная битва должна расставить все точки над i и, наконец, решить, кто теперь правит землей – люди или обезьяны. Вышедший в 2011 году фильм об обретающих разум обезьянах неожиданно стал большим хитом и перезапустил культовую серию фильмов. Продолжение 2014 года получило еще более хвалебную критику, и сейчас нас ждет эпическая развязка истории. Предварительные показы фильма получили исключительно положительные оценки, а драма фильма, по словам критиков, достигла шекспировского размаха. Главную роль Цезаря в фильме традиционно исполнил непревзойденный мастер технологии захвата движений Энди Серкис, а противостоять ему будет харизматичный полковник Вудди Харрельсона. «Блокбастер» реж. Роман Волубаев

Фото: kinopoisk.ru

Доведенная до нервного срыва неверным бойфрендом и опостылевшей работой Лиза сбегает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Она становится случайно свидетельницей ограбления точки микрокредитования в городке Электроугли. За это ее берет в заложницы эффектная, но глуповатая грабительница Наташа. Частично основанная на реальных событиях история наделала много шума на недавнем «Кинотавре», получила приз «За новый уровень жанрового кино» и, возможно, навсегда отбила у своего режиссера желание снимать кино. Бывший кинокритик Роман Волубаев открестился от фильма, т.к. его не устроил финальный монтаж. Но старые коллеги Волубаева не столь категоричны – «Блокбастер» уже называют российским ответом культовому «Тельме и Луизе», а Светлана Устинова, Анна Чиповская и Евгений Цыганов удостоились всяческих актерских похвал. «Берлинский синдром» реж. Кейт Шортланд

Фото: imdb.com

Во время отпуска Клэр отправляется в Берлин и знакомится там с очаровательным школьным учителем Энди. Между молодыми людьми сразу возникает влечение, они проводят ночь вместе, но романтическое начало отношений неожиданно оборачивается настоящей драмой с похищением и душевными терзаниями. Психологический триллер Шортланд вышел еще в прошлом году, но до наших кинотеатров добрался только сейчас. Не выдающаяся, но крепкая история, рассказывающая хронику «еще одного похищения», цепляет зрителей темной атмосферой, привлекательной главной героиней Терезы Палмер и сложными моральными вопросами. Фильм участвовал в конкурсной программе Санденса, но проиграл достойному конкуренту – еще одному немецкому триллеру «Случай в отели «Нил Хилтон». «Черная вода» реж. Роман Каримов

Фото: kinopoisk.ru

Двое братьев и девушка одного из них приезжают в заброшенную деревню и селятся на старом корабле, у которого среди местных дурная слава. Однажды ночью девушка исчезает, а потом неожиданно возвращается. Но братья начинают подозревать, что вернулась она уже совсем не такой, какой была раньше… Роман Коримов один из лучших современных российских режиссеров, который снял замечательную комедию «Неадекватные люди» и еще несколько вполне неплохих фильмов в том же жанре. Но «Черная вода» стала для постановщика дебютом в новом направлении – это классический фильм ужасов. Поэтому будет очень интересно посмотреть, что у него получилось, тем более главную роль в картине сыграла звезда «Притяжения» Ирина Старшенбаум. «Выстрел в пустоту» реж. Рик Роман Во

Фото: imdb.com