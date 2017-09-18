«Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем»: в Англии умер самый старый кот

Новости Великобритании. Умер кот по кличке Натмег, которого считают самым старым в мире. Он прожил 32 года или, в переводе на кошачий возраст, 144 года.

Хозяева нашли кота в саду в 1990-м. Ветеринары определили, что на тот момент ему было, по крайней мере, пять лет.

Накануне смерти хозяева Натмега обратились в ветлечебницу по поводу его проблем с дыханием. Однако ветеринары не смогли спасти их питомца: у него была сердечная недостаточность.