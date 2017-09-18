Прямой эфир

«Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем»: в Англии умер самый старый кот

18 сентября 2017 15:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Умер кот по кличке Натмег, которого считают самым старым в мире. Он прожил 32 года или, в переводе на кошачий возраст, 144 года.

Хозяева нашли кота в саду в 1990-м. Ветеринары определили, что на тот момент ему было, по крайней мере, пять лет.

Накануне смерти хозяева Натмега обратились в ветлечебницу по поводу его проблем с дыханием. Однако ветеринары не смогли спасти их питомца: у него была сердечная недостаточность.

«Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем»: в Англии умер самый старый кот-1

Лиз Финли:
Я чувствую себя так, как будто у меня разорвалось сердце.  Натмег для нас очень много значил, и мы очень им дорожили.

Айан Финли:
Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем. В нашей жизни образовалась большая дыра, однако, в наших сердцах он по-прежнему с нами.
После его смерти нам пришлось на неделю уехать в отпуск, но это не излечило ту боль, которую мы испытываем. Он был особым питомцем.

«Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем»: в Англии умер самый старый кот-4

Глава ветеринарной клиники:
Коты 20- и 21-летнего возраста встречаются все чаще и чаще.
Однако Натмег был исключением, так как он был на 10 лет старше, чем другие представители семейства кошачих. Коты живут дольше благодаря лучшему питанию и уходу. Натмег определенно был очень любим в семье Финли, что позволило ему прожить такую долгую и счастливую жизнь.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

# Домашние животные # Фотофакт # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
«Мы посчитали это очень странным»: на месте съемок криминального сериала BBC обнаружен труп
18 сентября 2017 11:10

«Мы посчитали это очень странным»: на месте съемок криминального сериала BBC обнаружен труп

«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти
18 сентября 2017 09:17

«Он очень любил нас, и мы очень любили его»: вдова солиста Linkin Park опубликовала видео, сделанное за 36 часов до его смерти

Эмми-2017: какие из номинированных сериалов нужно посмотреть
18 сентября 2017 04:20

Эмми-2017: какие из номинированных сериалов нужно посмотреть