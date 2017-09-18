«Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем»: в Англии умер самый старый кот
Новости Великобритании. Умер кот по кличке Натмег, которого считают самым старым в мире. Он прожил 32 года или, в переводе на кошачий возраст, 144 года.
Хозяева нашли кота в саду в 1990-м. Ветеринары определили, что на тот момент ему было, по крайней мере, пять лет.
Накануне смерти хозяева Натмега обратились в ветлечебницу по поводу его проблем с дыханием. Однако ветеринары не смогли спасти их питомца: у него была сердечная недостаточность.
Лиз Финли:
Я чувствую себя так, как будто у меня разорвалось сердце. Натмег для нас очень много значил, и мы очень им дорожили.
Айан Финли:
Я едва нахожу слова, чтобы выразить то, как мы скучаем. В нашей жизни образовалась большая дыра, однако, в наших сердцах он по-прежнему с нами.
После его смерти нам пришлось на неделю уехать в отпуск, но это не излечило ту боль, которую мы испытываем. Он был особым питомцем.
Глава ветеринарной клиники:
Коты 20- и 21-летнего возраста встречаются все чаще и чаще.
Однако Натмег был исключением, так как он был на 10 лет старше, чем другие представители семейства кошачих. Коты живут дольше благодаря лучшему питанию и уходу. Натмег определенно был очень любим в семье Финли, что позволило ему прожить такую долгую и счастливую жизнь.
Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева