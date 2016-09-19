Российский «Дуэлянт» и другие главные премьеры кинофестиваля в Торонто

На протяжении десятилетий внимание всех любителей кино неизменно притягивали пышные и торжественные фестивали в Каннах, Берлине и Венеции. Но в последние годы ситуация немного поменялась: эти европейские города все еще вызывают у киноманов неподдельный интерес, однако основной градус зрительского внимания сместился в Канаду. Ведь там уже 40 лет проводится свой собственный фестиваль, на котором демонстрируют все лучшее, что было представлено в году на других мировых смотрах, а также индии-кино и независимые ленты, которым Торонто открывает путь к зрителю. Торонто еще называют «разминкой» перед «Оскаром», т.к. фильмы, которые побеждают на фестивале, практически всегда забирают главную кинонаграду хотя бы в одной из основных номинаций. «Миллионер из трущоб», «Король говорит!», «Мой парень – псих», «12 лет рабства», «Комната» – все эти известные и любимые многими картины в свое время становились призерами фестиваля в Торонто. Фестиваль 2016 года не менее интересен. На нем было представлено более 300 художественных, документальных и короткометражных фильмов, и о многих из них мы еще обязательно услышим в этом наградном сезоне. Так давайте вместе посмотрим на то, какие фильмы стоит ждать в минском прокате и за какие болеть на предстоящем «Оскаре». «Великолепная семерка» (реж. Антуан Фукуа)

Один из самых ожидаемых фильмов года, который наши зрители смогут увидеть уже 22 сентября. Очередной ремейк классических «Семи самураев» Акиры Куросавы обещает быть динамичным и удалым вестерном, который придется по вкусы многим зрителям. По сюжету фильма, не чистый на руку бизнесмен находит золото рядом с небольшим фермерским городом. Он пытается выкупить землю, но горожане не соглашаются. После того как он расстреливает несколько местных жителей, вдова одного из убитых нанимает для защиты городка небольшой отряд, состоящий из странствующих солдат и ковбоев… У новой «Семерки» отличный актерский состав – в фильме снялись Дэнзел Вашингтон, Крис Пратт, Итан Хоук, Питер Сарсгаард, Мэтт Бомер и Хейли Беннетт. «Прибытие» (реж. Дени Вильнев)

В последнее время в Голливуде стало традицией ежегодно выпускать по одному большому фильму на космическую тематику. В этом году эстафетную палочку Альфонсо Куарона, Кристофера Нолана и Ридли Скотта перехватил автор «Пленниц» Дени Вильнев. Его новый фильм продолжает дело «Гравитации», «Интерстеллара» и «Марсианина», однако представляет зрителям немного другую историю. «Прибытие» рассказывает про то, как на Землю сразу в нескольких точках приземляются инопланетные существа, цель визита которых неизвестна. Правительство США с помощью известного лингвиста пытается выйти на контакт с пришельцами, и их долгие и кропотливые попытки общения начинают приносить плоды, но не все страны готовы к внеземному контакту. Агрессия сразу нескольких народов приводит к печальным последствиям. «Манчестер у моря» (реж. Кеннет Лонерган)

Возможно, главный независимый фильм этого года, который с самой премьеры на фестивале в Сандэнсе собирает охапки восторженных отзывов. В Торонто «Манчестер» отметился самыми долгими аплодисментов после показа. Грустная история об обычном слесаре, который возвращается в родной город после смерти брата и теперь вынужден стать опекуном его сына-подростка уже получила звание главного претендента на «Оскар». Шансы на награды у фильма действительно есть: Лонерган увлекательно рассказывает грустную, но одухотворяющую историю, оператор Джоди Ли Лайпс превращает провинциальный город в сказочный, а Кейси Аффлек в главной роли лишний раз подтверждает, что актер из него куда лучше, чем из старшего брата. Очевидных конкурентов у Кейси на пути к «Оскару» не наблюдается. «Дуэлянт» (реж. Алексей Мизгирев)

«Дуэлянт» уже давно значится в числе самых ожидаемых отечественных фильмов, однако впервые его увидели не мы, а канадцы. История о молодом человеке, который зарабатывает на жизнь тем, что участвует в дуэлях место других, была принята в Торонто достаточно прохладно и сдержано, но и отрицательной реакции не встретила. Критики отметили впечатляющую визуальную часть фильма, отличную стилизацию под 19-ый век, интересную подачу классической темы одержимости, колоритного персонажа Владимира Машкова и отличную игру начинающего Павла Табакова. Минские зрители смогут увидеть «Дуэлянта» уже 29 сентября. «Рождение нации» (реж. Нэйт Паркер)

Самый скандальный фильм года. История о том, как в 1831 году чернокожий раб-проповедник Нэт Тернер поднял восстание против господ. Повстанцами было убито 65 белых, но все мятежники все равно были пойманы и казнены… Еще совсем недавно «Рождение нации» считалось главным претендентом на награды (особенно после «черного» скандала, произошедшего на последнем «Оскаре»). Фильм одержал победу на фестивале в Сандэнсе, получил море положительной критики, но внезапно на поверхность всплыла давняя история. Оказывается, в университете режиссеру и исполнителю главной роли Нэйту Паркеру было предъявлено обвинение в изнасиловании. Паркер был оправдан, но пресса такие истории быстро не забывает, т.ч. шансы «Нации» на награды и успех в прокате стали катастрофически малы. «Перестрелка» (реж. Бен Уитли)

Один из самых веселых фильмов фестиваля. Адреналиновый боевик, в котором большую часть времени герои палят из самого разного оружия во все стороны и обмениваются остроумными диалогами, привез в Торонто постановщик недавней «Высотки» Бен Уитли. Те, кто видел «Высотку» знают, что Уитли режиссер не для всех – одни будут в восторге от творящегося на экране фирменного безумия, а других же оно попросту отпугнет. «Перестрелка» не претендует на интеллектуальность, но демонстрирует зрителю весьма забавную зарисовку из 70-ых, в которой заняты действительно классные актеры. Неизвестно, доберется ли фильм до наших кинотеатров, но очень уж хотелось бы увидеть вместе на большом экране Бри Ларсон, Арми Хаммера, Киллиана Мерфи, Сэма Райли и Шарлто Копли. «Лев» (реж. Гарт Дэвис)

Главный слезоточивый фильм сезона, естественно, «Лев». Но в самом хорошем смысле этого слова. Основанная на реальных событиях, история индийского мальчика, который случайно потерялся, а потом был усыновлен парой из Австралии, выбивает слезу, но делает это весьма деликатно. Режиссеру удалось передать через экран весь тот ужас, который испытывает маленький ребенок, оставшийся совсем один в незнакомом месте. И сыграна эта история тоже очень естественно – выросшего главного героя изображает Дев «Миллионер из трущоб» Патель, который за несколько лет выбился в ряды самых талантливых молодых актеров, а помогают ему Руни Мара и Николь Кидман. «Колоссальный» (реж. Начо Вигалондо)

Удивил гостей фестиваля испанский режиссер Начо Вигалондо. Описание его фильма «Колоссальный» многим покажется как минимум странным. Картина рассказывает о девушке Глории, которая из-за пристрастия к алкоголю лишается бойфренда, дома и работы. Уехав из Нью-Йорка в родной город, Глория встречает старых знакомых и вспоминает прошлое. Но самое главное – девушка осознает, что она каким-то образом связана со страшным монстром, который в это самое время на другом конце света рушит Сеул… Несмотря на странный сюжет, «Колоссальный» очередной фильм о взрослении (правда, набитый очень уж оригинальными метафорами). И Энн Хэтэуэй отлично справляется с ролью девушки-кидалта, которой пришла пора кардинально поменять свою жизнь. «Отрицание» (реж. Мик Джексон)

Удивительный фильм, тем не менее основанный на реальных событиях, про судебный процесс пятнадцатилетней давности, в котором одна из сторон пыталась доказать что Холокост был. История начинается с публикации книги Дэборы Е. Липштад, в которой она рассматривала теории различных ученых, отрицающих факт уничтожения евреев. Один из ученых, упомянутых Деборой в ее книге, подает на нее иск о клевете. У Джексона получилась невероятно увлекательная судебная драма, которая всецело затягивает зрителей в процесс разбирательства. И то, что исход дела очевиден, не делает фильм менее интригующим. «Глубоководный горизонт» (реж. Питер Берг)

Фильм-катастрофа от режиссера неплохого комикса «Хэнкок», хорошего военного фильма «Уцелевший» и очень плохой фантастики «Морской бой». «Глубоководный горизонт» рассказывает историю одной из крупнейших в мире техногенных катастроф – аварии на нефтяной платформе, которая привела к разливу нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Актеры в фильме играют реальных людей, и то, что Берг не стал менять им имена, лишь ярче демонстрирует уважение режиссера к рабочим, которые устраняли последствия аварии. Фильм реалистично передает масштаб случившегося и не дает заскучать во время просмотра. Единственная претензия критики к картине – Берг слишком уверенно и безапелляционно указывает на виновников катастрофы. «Разум в огне» (реж. Джерард Барретт)

Еще один фильм из тех, что отчаянно претендуют на награды, но это не делает его плохим. Основанная на мемуарах молодой журналистки из The New York Post Сюзанны Кэхэлэн, история о том, как 24-летней героине, жалующейся на странные симптомы, так и не смогли поставить верный диагноз и отправили в психиатрическую клинику. С одной стороны, фильм всеми силами пытается эксплуатировать в свою пользу удивительную болезнь аутоиммунной системы, к которой мировой кинематограф раньше не обращался. Но с другой – «Разум в огне» это грустная история про то, что в один миг можно потерять сразу все, про сплоченность семье в трудную для всех минуту и, конечно, про молодую женщину с сильным характеров. Так что данный проект может заинтересовать не только элитарную публику, но и массового зрителя, истосковавшегося по душевным историям. «Соединенное королевство» (реж. Амма Асанте)

Красивая (а главное реальная!) история наследного принца Ботсваны, который пошел наперекор всем обычаям своей страны и женился на обычной англичанке. Межрасовый брак вызвал море скандалов со стороны обоих государств, но бюрократия не смогла помещать чистой любви героев… Трейлер «Соединенного королевства» обещает зрителям практически сказочную романтическую историю, но при этом не лишенную динамики и драматизма. Критики в Торонто назвали фильм самым добрым на нынешнем фестивале, а это большой повод для просмотра. Ведь в то время как Голливуд снимает громоздкие социальные драмы, в Великобритании все так же продолжают выпускать теплые и искренние трагикомедии (тем более не каждый день увидишь Розамунд Пайк в роли доброй и милой девушки, а не одержимой «Исчезнувшей»). «Обещание» (реж. Терри Джордж)

Размашистое историческое полотно, которое рассказывает о геноциде армян в 20-е года прошлого века. В более чем двухчасовом фильме переплетаются сюжетные линии американского журналиста из Associated Press и армянского студента-медика. Герои встречаются в Константинополе и оба влюбляются в милую армянскую девушку Ану. Все это происходит на фоне повсеместных переворотов в последние дни существования Османской империи. Критикам не очень понравился фильм: многие отмечали неуместность в сюжете любовного треугольника, а также занудность некоторых сцен. Но фильму, который снимал режиссер «Отеля «Руанда» и в котором Оскар Айзек говорит с ярким армянским акцентом, очень хочется дать шанс. «До последней капли крови» (реж. Бен Янгер)

История о боксере Винни Пациенца, который в 1991 году попал в серьезнейшую автокатастрофу, но уже через три месяца вернулся на ринг, даже не смотря на серьезные повреждения позвоночника. «До последней капли крови» обещает быть отличным одухотворяющим фильмом про героя со стальным характером и несгибаемой волей к победе. Критики оценили картину и особо отметили ее сценарий и впечатляющую игру Майлза Теллера. Высоки шансы, что в этом сезоне молодой актер сможет побороться не только за чемпионство на экране, но и за престижные кинонаграды. «Путь к славе» (реж. Гарт Дженнингс)