Брат за братом: Кейси Аффлек – один из главных фаворитов премии «Оскар-2017»

Новости США. На грядущей церемонии премии «Оскар-2017» одним из основных номинантов на получение приза за лучшую мужскую роль называют американского актера Кейси Аффлека. Он сыграл главную роль в драме «Манчестер у моря». Эта роль уже принесла актеру победу на «Золотом глобусе-2017». Мы собрали некоторые факты об актере, который скоро вполне возможно станет победителем «Оскара».

Кейси Аффлек. Фото: Charley Gallay

Кейси – младший брат известного голливудского актера Бена Аффлека, который старше его на три года. Когда в январе 2017 года Кейси выиграл «Золотой глобус», то Бен позже признался, что волновался за брата на этой премии больше, чем за себя когда-либо.

С братом. Фото: Earl Gibson III

Интересно, что братья-Аффлеки могут поставить новый оскаровский рекорд, если Кейси победит. Они станут первыми родными братьями, которые получат приз за разные фильмы.

Фото: Michael Buckner

Кейси Аффлек родом из штата Массачусетс. Там снимали фильм «И грянул шторм», в котором рассказывалась реальная история спасения экипажа тонущего судна. В этой картине актер играл механика корабля, который в критической ситуации был вынужден взять управление судном на себя.



Кадр из фильма «И грянул шторм». Фото: imdb.com

Так как фильм снимался на малой родине актера и он признавался, что несмотря на то, что старается регулярно навещать свою мать, которая до сих пор живет в тех местах, съемки стали особенными. В первую очередь для семьи актера, дети которого могли неограниченно жить у бабушки и иногда на съемках навещать отца.



Кадр из фильма «И грянул шторм». Фото: imdb.com

После выхода этой картины Аффлек рассказывал, что обязательно покажет ее своим маленьким детям, потому что это одна из немногих работ, где он играет не убийцу или мрачного персонажа, а настоящего героя. «В отличие от своего брата Бена», – шутил актер.



Кадр из фильма «Интерстеллар». Фото: Paramount Pictures

Кейси Аффлек проявил себя и как режиссер. Он снял псевдодокументальный фильм «Я все еще здесь» о своем лучшем друге – актере Хоакине Фениксе, который в 2008 году заявил, что уходит из кино и хочет построить музыкальную карьеру. Картина о переосмыслении себя в творчестве и о жизни публичного человека, жизнь которого всегда находится под прицелом камер. Через год, когда съемки окончились, Феникс признался, что это был постановочный эксперимент. Фильм имел большой успех и его называли «шедевральным» дебютом Аффлека в режиссуре.



На съемках фильма «Я все еще здесь». Фото: Rex Features

Кроме дружбы актера связывает еще то, что Кейси был женат на родной сестре Хоакина – Саммер. Актер имеет двоих сыновей. Однако весной 2016 года появилась информация о том, что пара подала на развод после 16 лет совместной жизни.

С бывшей супругой. Фото: Bryan Bedder

Кейси – веган и зоозащитник. По словам актера, «я перестал есть соевое мясо очень давно. Ведь это очень порочная идея — имитировать то, от чего ты сознательно отказался».



Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Фото: Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios LLC

Одна из последних работ Кейси Аффлека – драма «Манчестер у моря» о мужчине, которому после смерти брата нужно вернуться домой, встретиться со своим прошлым и стать опекуном подростка. Фильм получил 6 номинаций на премию «Оскар» за лучший фильм, режиссеру, сценарий и актерские работы Кейси Аффлека, Мишель Уильямс, Лукаса Хеджеса.



Кадр из фильма «Манчестер у моря». Фото: Claire_Folger

Актер рассказывал, что в итоговой версии фильма осталось много молчаливых сцен, которые могут показаться зрителю монотонными и скучными. «Мы сначала играли сцену с репликами, а потом делали ее молчаливую версию. Многие из этих дублей попали в итоговый монтаж. Многие зрители посчитали, что это скучный фильм, но это было отличное упражнение в молчании. В нем сила».



Кадр из фильма «Манчестер у моря». Фото: Claire_Folger