Брат за братом: Кейси Аффлек – один из главных фаворитов премии «Оскар-2017»
Новости США. На грядущей церемонии премии «Оскар-2017» одним из основных номинантов на получение приза за лучшую мужскую роль называют американского актера Кейси Аффлека. Он сыграл главную роль в драме «Манчестер у моря». Эта роль уже
принесла актеру победу на «Золотом глобусе-2017».
Мы собрали некоторые факты об актере, который скоро вполне возможно станет победителем «Оскара».
Кейси Аффлек. Фото: Charley Gallay
Кейси –
младший брат известного голливудского актера Бена Аффлека,
который старше его на три года. Когда в январе 2017 года Кейси выиграл «Золотой глобус», то Бен позже признался, что волновался за брата на этой премии больше, чем за себя когда-либо.
С братом. Фото: Earl Gibson III
Интересно, что
братья-Аффлеки могут поставить новый оскаровский рекорд,
если Кейси победит. Они станут первыми родными братьями, которые получат приз за разные фильмы.
Кейси Аффлек родом из штата Массачусетс. Там снимали фильм «И грянул шторм», в котором рассказывалась реальная история спасения экипажа тонущего судна. В этой картине актер играл механика корабля, который в критической ситуации был вынужден взять управление судном на себя.
Кадр из фильма «И грянул шторм». Фото: imdb.com
Так как фильм снимался на малой родине актера и он признавался, что несмотря на то, что старается регулярно навещать свою мать, которая до сих пор живет в тех местах, съемки стали особенными. В первую очередь для семьи актера, дети которого могли неограниченно жить у бабушки и иногда на съемках навещать отца.
Кадр из фильма «И грянул шторм». Фото: imdb.com
После выхода этой картины Аффлек рассказывал, что обязательно покажет ее своим маленьким детям, потому что это одна из немногих работ, где он играет не убийцу или мрачного персонажа, а настоящего героя. «В отличие от своего брата Бена», – шутил актер.
Кадр из фильма «Интерстеллар». Фото: Paramount Pictures
Кейси Аффлек
проявил себя и как режиссер.
Он снял псевдодокументальный фильм «Я все еще здесь» о своем лучшем друге – актере Хоакине Фениксе, который в 2008 году заявил, что уходит из кино и хочет построить музыкальную карьеру. Картина о переосмыслении себя в творчестве и о жизни публичного человека, жизнь которого всегда находится под прицелом камер. Через год, когда съемки окончились, Феникс признался, что это был постановочный эксперимент. Фильм имел большой успех и его называли «шедевральным» дебютом Аффлека в режиссуре.
На съемках фильма «Я все еще здесь». Фото: Rex Features
Кроме дружбы актера связывает еще то, что Кейси был женат на родной сестре Хоакина – Саммер. Актер имеет двоих сыновей. Однако весной 2016 года появилась информация о том, что пара подала на развод после 16 лет совместной жизни.
С бывшей супругой. Фото: Bryan Bedder
Кейси – веган и зоозащитник. По словам актера, «я перестал есть соевое мясо очень давно. Ведь это очень порочная идея — имитировать то, от чего ты сознательно отказался».
Кадр из фильма «Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса». Фото: Warner Bros. Entertainment Inc. and Virtual Studios LLC
Одна из последних работ Кейси Аффлека – драма «Манчестер у моря» о мужчине, которому после смерти брата нужно вернуться домой, встретиться со своим прошлым и стать опекуном подростка. Фильм получил 6 номинаций на премию «Оскар» за лучший фильм, режиссеру, сценарий и актерские работы Кейси Аффлека, Мишель Уильямс, Лукаса Хеджеса.
Кадр из фильма «Манчестер у моря». Фото: Claire_Folger
Актер рассказывал, что в итоговой версии фильма осталось много молчаливых сцен, которые могут показаться зрителю монотонными и скучными. «Мы сначала играли сцену с репликами, а потом делали ее молчаливую версию. Многие из этих дублей попали в итоговый монтаж. Многие зрители посчитали, что это скучный фильм, но это было отличное упражнение в молчании. В нем сила».
Кадр из фильма «Манчестер у моря». Фото: Claire_Folger
Почему фильм так понравился зрителям и критикам, Кейси Аффлек не знает.
Кейси Аффлек, актер:
Это загадка. Поверьте, если бы была какая-то формула, то все бы давно ее использовали. В нашем фильме по-настоящему хороший сценарист. Нельзя точно сказать, какая есть связь между хорошей картиной и человеком, который ее смотрит, кроме того, что она привлекает людей и заставляет их думать.
Автор: Шкет Елизавета