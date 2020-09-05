Фомкин, Цой, Кобейн, Харламов, Леджер. Звёзды, которые ушли слишком рано

Этих людей знают практически все. Одиннадцать человек, которые добились огромных успехов в своём деле и стали примером для подражания. И у них всех есть одна общая черта – они ушли из жизни слишком рано. Смерть каждого из этих людей стала настоящим потрясением для общества. У многих из них есть памятники, все они оказали огромное влияние на культуру и искусство. Кто же они? Алексей Фомкин Фомкина знают, вероятно, все жители постсоветского пространства. Этот актёр воплотил в себе образ мальчика, который побывал в будущем, повстречал Алису и помог ей защитить миелофон. После роли в «Гостье из будущего» Алексей пропал с экранов, отслужил в армии, уехал в деревню и работал мельником. Там же Фомкин встретил будущую супругу.

Фото: Кино-театр.ру

22 февраля 1996 года актёр вместе с женой пошёл в гости. В ночь на 24 февраля произошёл пожар, спаслись все, кроме Алексея. Ему было 26 лет. Сыграл Колю Герасимова и работал мельником. Звёзды, которые ушли слишком рано Селена Кинтанилья В честь Кинтанильи была названа другая популярная певица – Селена Гомес. Её предшественница прожила непростую, но яркую жизнь. Девушка прославила стиль техано, который возник в среде мексикано-американского населения Техаса. Селену называли «Королевой техано» и «Мадонной музыки техано».

Фото: facebook.com/QueenOfTejanoMusicSelena

У Кинтанильи была близкая подруга, которой певица доверяла управлять частью её бизнеса, а также руководить её фан-клубом. 31 марта 1995 года, когда Селена уличила подругу в недобросовестности, та выстрелила в певицу из пистолета. 23-летняя Кинтанилья умерла от кровопотери и остановки сердца. Селена Кинтанилья – прославила техано и была предана подругой. Звёзды, которые ушли слишком рано Виктор Цой Один из самых популярных рок-музыкантов Советского Союза. Цой с самого детства посвятил себя музыке, он уделял ей так много внимания, что даже был отчислен из школы за неуспеваемость. К 24 годам у Виктора уже были жена и маленький сын, а сам музыкант работал кочегаром и устраивал в котельной концерты. Вскоре о Цое знали практические все в СССР. И его знали не только как музыканта группы «Кино», но и как талантливого актёра.

Фото: viktortsoylegenda.jimdofree.com

Жизнь Виктора оборвалась 15 августа 1990 года. 28-летний певец попал в ДТП. В той аварии Цой погиб, но больше никто не пострадал. Виктор Цой – вырезал фигурки из дерева и работал кочегаром. Звёзды, которые ушли слишком рано Курт Кобейн Легендарный музыкант, который написан всемирно известную композицию «Smells Like Teen Spirit». Хотя у Кобейна есть и много других замечательных песен, одной этой хватило бы, чтобы войти в историю. Ещё будучи дошкольником, Курт пел композиции The Beatles, а в подростковом возрасте начал играть на гитаре. И ещё через некоторое время музыкант основал группу Nirvana. К 25 годам у Курта уже были жена, ребёнок, огромная популярность и многое другое.

Фото: instagram.com/thoughtsfrommags

Повышенный интерес публики утомлял Кобейна, музыкант пристрастился к наркотикам. 8 апреля 1994 года было обнаружено тело 27-летнего певца с огнестрельным ранением в голову. Курт Кобейн – стыдился развода родителей и жил под мостом. Звёзды, которые ушли слишком рано Валерий Харламов Хоккеист, который стал едва ли не лицом всего хоккея в СССР. В детстве у Харламова было слабое здоровье, но потом он вырос, окреп и стал заниматься спортом. Талантливого юношу заметили и помогли ему развить свои способности. Вложения в Валерия окупились, он дважды привёл сборную СССР к победе на Олимпийских играх и восемь раз становился чемпионом мира.

Фото: instagram.com/reducer_rf

После 30 лет спортивная карьера Харламова пошла на спад. Хоккеист начал задумываться об уходе. Однако этого так и не случилось. 27 августа 1981 года 33-летний Валерий погиб в ДТП. Валерий Харламов – преодолел слабости и стал «Легендой № 17». Звёзды, которые ушли слишком рано Джеймс Дин В своё время Дин был кумиром молодёжи. Он играл роли юных бунтарей, которые пытаются найти своё место в мире, а также наладить отношения с родителями. Джеймс успел сняться в совсем небольшом числе фильмов, но люди сравнивали его с Марлоном Брандо. Актёр стремился полностью понять характеры своих персонажей и идеально воплотить их на экране.

Фото: instagram.com/jamesdean

Во время одного из интервью Дин просил водителей быть аккуратней на дороге, он сказал: «Жизнь, которую ты спасёшь, может оказаться моей». 30 сентября 1955 года Джеймс попал в ДТП, водитель другой машины не заметил его автомобиль. 24-летний актёр умер, когда его везли в больницу. Джеймс Дин: бессмертие – единственный настоящий успех. Звёзды, которые ушли слишком рано Брюс Ли Актёр, который стал лицом боевых искусств на экране. В детстве Ли был задиристым мальчишкой, такие же роли доставались ему и в фильмах. Повзрослев, Брюс начал серьёзно изучать боевые искусства и лично ставить бои в кинокартинах. После съёмок в гонконгских фильмах о Брюсе заговорили по всему миру, его тело считалось идеально развитым, а сам он был потрясающим актёром.

Фото: instagram.com/brucelee

Однако была у этого и другая сторона медали. Ли слишком сильно перегружал себя. 20 июля 1973 года 32-летний актёр принял таблетку от головной боли и пошёл спать. Он не проснулся. Считается, что причиной смерти стал отёк мозга. Брюс Ли – выдающийся актёр и олицетворение боевых искусств. Звёзды, которые ушли слишком рано Брэндон Ли К сожалению, трагическая судьба отца постигла и сына. Брэндон – старший ребёнок и единственный сын Брюса Ли. С самого детства Брэндон обучался у отца боевым искусствам, а затем тоже пошёл в кинематограф. Пусть и не сразу, появились успехи. А затем Брэндон встретил девушку, на которой он собирался жениться.

Фото: instagram.com/brandonlee

В феврале 1993 года стартовали съёмки фильма «Ворон», который должен был стать последней ступенькой для Ли на пути к его славе и богатству. Но во время съёмок произошёл несчастный случай – после выстрела холостым патроном в Брэндона попала заглушка. 28-летний актёр умер от кровопотери за 17 дней до своей свадьбы. Брэндон Ли – сын Брюса Ли и актёр культового готического фильма. Звёзды, которые ушли слишком рано Тупак Шакур Шакур был одним из знаковых хип-хоп-исполнителей. На его песни ориентировались Эминем, Snoop Dogg, 50 Cent и многие другие. В детстве Тупак был душой компании, он всем нравился своим лёгким характером, отличным чувством юмора и красивым пением. Шакур быстро понял, чего хочет от жизни, и уже в 20 лет выпустил свой первый музыкальный альбом. Затем последовали и другие, они сделали Тупака частью хип-хоп-культуры и одним из самых обсуждаемых музыкантов своего времени.

Фото: instagram.com/2pac

Но у известности есть и плохая сторона. 7 сентября 1996 года неизвестные обстреляли машину, в которой ехал 25-летний певец. Артист получил четыре огнестрельных ранения, был доставлен в больницу и введён в искусственную кому. 13 сентября мать Шакура попросила врачей прекратить попытки спасти её сына. Тупак Шакур: к спящему человеку приходят только мечты. Звёзды, которые ушли слишком рано Эми Уайнхаус Первая британка, получившая пять премий «Грэмми» за одну церемонию. Эми начала петь ещё в детстве, и делала это даже на уроках в школе, чем злила учителей. В 10 лет Уайнхаус основала первую группу (она не долго просуществовала), а в 15 лет отправилась гастролировать. Настоящий успех пришёл после 20 лет, вместе с выходами альбомов.

Фото: instagram.com/amywinehouse

Главной проблемой Эми стало её пристрастие к алкоголю. Дважды она была настолько пьяна, что не могла выступать на своих концертах, приходилось отменять турне. 23 июля 2011 года тело 27-летней Уайнхаус было найдено в её квартире. Причиной смерти стала алкогольная интоксикация. Эми Уайнхаус – первая британка, получившая пять премий «Грэмми» за одну церемонию. Звёзды, которые ушли слишком рано Хит Леджер Австралийский актёр, который получил признание и широкую известность после роли Джокера в фильме «Тёмный рыцарь». В подростковом возрасте Леджер был руководителем школьной актёрской команды. Это нравилось Хиту, поэтому он посвятил себя кинематографу. Он начал регулярно сниматься в фильмах, в основном это были драмы. Постепенно жизнь становилась лучше, Леджер женился, у него родилась дочь, в которой актёр души не чаял. Была только одна серьёзная проблема – бессонница.

Фото: instagram.com/heathledger