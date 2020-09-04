Не бойтесь есть хлеб. Диетолог объясняет, почему не стоит избегать углеводов
Диетолог объяснила, почему не следует избегать углеводов, когда вы придерживаетесь здоровой диеты.
Савина, также известная как опытный врач из австралийского Перта, сказала, что она слишком часто слышит от людей, что они собираются уменьшить потребление хлеба и заменить его утром на мюсли, сообщает Daily Mail.
Фото: instagram.com/thesavvydietitian
Но часто в здоровом питании, например, в тех же мюсли содержится больше углеводов и калорий, чем в паре тостов.
«Напоминаю, что не нужно ограничивать потребление хлеба, его определенно можно включить в здоровую сбалансированную диету», – написала Савина на своей странице в Instagram.
Диетолог проиллюстрировала свою точку зрения сравнительной картинкой, в которой 130 грамм мюсли сравнивались с пятью ломтиками цельнозернового хлеба. Савина сказала, что оба содержат 70 грамм углеводов, но в то время как мюсли содержат 622 калории, пять кусочков хлеба содержат всего 490 калорий.
Фото: instagram.com/thesavvydietitian
«Люди так боятся углеводов в хлебе, но они не понимают, как соотносятся его калорийность с другими продуктами, которые содержат углеводы, прежде чем исключать продукты, сначала поймите, что вы едите!» – пишет Савина.
Фото: instagram.com/thesavvydietitian
Подписчики, увидевшие пост диетолога, поспешили сказать, что крайне удивлены этой информацией.
«Это меняет правила игры. Не могу поверить, что узнал это только сейчас», – написал один из комментаторов.
Другой добавил: «Это так интересно и верно, особенно если учесть, сколько сахара добавлено в мюсли».
Фото: instagram.com/thesavvydietitian
Савина известна тем, что разрушает распространенные мифы о питании, а также пропагандирует анти-модные диеты и помогает людям формировать здоровые привычки без ограничений.
Сейчас многие обращаются к диетологу, чтобы разработать план питания. Спортсменам особенно важно следить за едой. Посмотреть, что должно быть в меню тех, кто занимается спортом, можно здесь.