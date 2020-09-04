Не бойтесь есть хлеб. Диетолог объясняет, почему не стоит избегать углеводов

Савина, также известная как опытный врач из австралийского Перта, сказала, что она слишком часто слышит от людей, что они собираются уменьшить потребление хлеба и заменить его утром на мюсли, сообщает Daily Mail.

Диетолог объяснила, почему не следует избегать углеводов, когда вы придерживаетесь здоровой диеты.

Но часто в здоровом питании, например, в тех же мюсли содержится больше углеводов и калорий, чем в паре тостов.

«Напоминаю, что не нужно ограничивать потребление хлеба, его определенно можно включить в здоровую сбалансированную диету», – написала Савина на своей странице в Instagram.

Диетолог проиллюстрировала свою точку зрения сравнительной картинкой, в которой 130 грамм мюсли сравнивались с пятью ломтиками цельнозернового хлеба. Савина сказала, что оба содержат 70 грамм углеводов, но в то время как мюсли содержат 622 калории, пять кусочков хлеба содержат всего 490 калорий.