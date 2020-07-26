Брюс Ли – выдающийся актёр и олицетворение боевых искусств. Звёзды, которые ушли слишком рано

Наверняка вы слышали цитату: «Я не боюсь того, кто изучает 10 000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10 000 раз». Эти слова принадлежат знаменитому актёру и мастеру боевых искусств Брюсу Ли. Он прожил всего 32 года, но оставил огромное наследие. Будущий артист родился 27 ноября 1940 года в американском городе Сан-Франциско. Первое имя Брюса было Ли Сяолун. Что интересно, родители считали, что в их семье над мальчиками тяготеет злой рок, поэтому называли ребёнка женским именем Сай Фон. Когда Ли вырос, ему дали мужское взрослое имя – Ли Чжэньфань. А в документах мальчика назвали Брюс Ли, чтобы избежать сложностей с получением американского гражданства. Ли дебютировал в кино в 3-месячном возрасте. Он сыграл девочку-младенца в «Золотой ворот девушки». После этого были и другие малозаметные роли, нередко Брюс играл задиристого мальчика.

Фото: instagram.com/brucelee

«Поражение – не поражение, если только вы не признаете его таковым в своём сознании». В школе будущий мастер боевых искусств не мог похвастаться особыми спортивными навыками или крепким телосложением. В то же время Ли не избегал драк и в одной из них проиграл, когда ему было 12 или 13 лет. По всей видимости, это и стало поворотным моментом. В 1954 году Брюс начал обучаться танцу ча-ча-ча и через четыре года выиграл по нему чемпионат. За прошедшее время будущий актёр достаточно окреп, чтобы принять участие в межшкольном турнире в Гонконге по боксу и в финале сразиться с юношей, который ранее был чемпионом. Ли был назван победителем, хотя сам он признавался, что из-за мягких перчаток не смог нокаутировать противника.

Фото: instagram.com/brucelee

«Если я скажу вам, что я хорош, вы, наверное, подумаете, что я хвалюсь. Если я скажу, что недостаточно хорош, вы будете знать, что я лгу». Первые успехи так обрадовали Брюса, что детские мечты о том, чтобы стать мастером кунг-фу, перестали казаться просто мечтами. Ли начал обучаться искусству вин-чунь у мастера Ип Мана. Буквально за несколько дней будущий актёр освоил азы, на обучение которым обычно тратилось несколько недель. В 19 лет Брюс отправился в США. В каком-то смысле он был вынужден, поскольку его регулярные уличные потасовки в Гонконге привели к тому, что к родителям Ли пришёл полицейский и сказал, что если их сын ещё раз будет замечен в драке, то его могут посадить в тюрьму.

Фото: instagram.com/brucelee

«Я не мастер, я ученик-мастер. У меня есть знания и опыт мастера, но я продолжаю учиться». В США будущий актёр первое время жил у старшей сестры в Сан-Франциско. Позже Брюс переехал в Сиэтл, устроился подрабатывать в ресторане знакомой его отца и начал преподавать боевые искусства. В то же время Ли не прекращал учиться сам. На одном из чемпионатов он встретил мастера тхэквондо и предложил ему обменяться знаниями. Видеохит: в Сети появилась единственная запись реального боя Брюса Ли Во время преподавания кунг-фу Брюс познакомился с Линдой Эмери, которая пришла к нему на занятия. Пара начала встречаться и в 1964 году поженилась. Через год у супругов родился первенец – Брэндон Ли, а в 1969 году у пары родилась дочь Шеннон Эмери Ли.

Фото: instagram.com/therealshannonlee

За несколько лет преподавания боевых искусств Брюс стал известным мастером, его навыки оценивали так высоко, что частный урок мог стоить до 275 долларов в час, для того времени это были огромные деньги. Однако Ли не хотел ограничиваться только боевыми искусствами. «Мой выбор – боевые искусства, моя профессия – актёр. Моя главная роль – художник жизни» Брюс пытался получить главную роль в голливудском фильме, но поскольку актёром он был малоизвестным, ему доставались только второстепенные роли. Не желая мириться с этим, Ли отправился покорять кинематограф в Гонконг. Здесь Брюс убедил директора киностудии «Golden Harvest» Рэймонда Чоу дать ему главную роль в фильме «Большой босс» и разрешить самому поставить боевые сцены. Чоу согласился.

Фото: instagram.com/brucelee

Фильм оказался невероятно популярен. Рэймонд оценил вклад Ли в общее дело и предложил ему поработать над ещё двумя кинокартинами – «Кулак ярости» и «Путь дракона». После их выхода на экраны Брюс, как это часто говорится, «проснулся знаменитым». «Ключ к бессмертию – это в первую очередь прожить жизнь, достойную памяти».

Фото: instagram.com/therealshannonlee

Несмотря на свои достижения, Ли даже не думал уменьшить нагрузки. Мастер боевых искусств хотел довести свои навыки до совершенства и часто экспериментировал не только со стилями, но и с тренировками. Брюс вёл дневники, в которые записывал всё свои наработки. У него была своя система питания, свой подход к упражнениям в тренажёрном зале. Известно, что Ли в целях эксперимента даже бил себя током. Возможно, эти перегрузки стали одной из причин ранней смерти актёра. 20 июля 1973 года Брюс почувствовал головную боль и принял таблетку. Однако это не помогло и примерно в 19:30 он отправился спать. Тем же вечером в квартиру Ли пришёл Чоу. Он попытался разбудить своего друга, но Брюс не просыпался. Тогда Рэймонд вызвал врачей.

Фото: instagram.com/brucelee