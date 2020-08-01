Тупак Шакур: к спящему человеку приходят только мечты. Звёзды, которые ушли слишком рано

Прошло более чем 24 года с тех пор, как ушёл из жизни один из знаковых хип-хоп-исполнителей Тупак Шакур. Творчество музыканта оказало огромное влияние на певцов того же жанра. Можно утверждать, что Эминем, Snoop Dogg, 50 Cent и многие другие при создании ряда своих композиций ориентировались на песни Шакура или черпали из них вдохновение. Как же Тупак смог добиться такого успеха?

Фото: instagram.com/tupac.71_96

«Жизнь – колесо фортуны, и это мой шанс крутануть его». Будущий артист родился 16 июня 1971 года в крупнейшем городе США – Нью-Йорке. Родители назвали сына в честь южноамериканского революционера 18 века Тупака Амару II. В 12 лет Шакур начал выступать в уличном ансамбле. Через несколько лет семья переехала в Балтимор, где будущий певец перевёлся в школу искусств Балтимора. Там он изучал актёрское мастерство, поэзию, джаз и балет, а также регулярно играл в спектаклях. В подростковом возрасте Тупак был душой компании, другие ребята любили его за отличное чувство юмора и умение находить подход к людям. Кроме того, Шакур выделялся своим пением и нередко побеждал в рэп-состязаниях.

Фото: instagram.com/2pac

«Единственные вещи, которые приходят к спящему человеку, – это мечты». Хотя Тупак успел привлечь к себе внимание в составе хип-хоп-группы Digital Underground, настоящий успех пришёл к нему после выпуска дебютного сольного альбома 2Pacalypse Now 12 ноября 1991 года. В своих песнях Шакур затрагивал социальные проблемы, поэтому о нём говорили не только простые слушатели, но и политики.

Фото: instagram.com/2pac

В 1993 году хип-хоп-исполнитель выпустил второй альбом. В этот раз Тупак рассказывал в песнях о своих политических убеждениях. Кроме того, можно отметить, что ряд композиций был нацелен на широкую аудиторию, что сделало второй альбом более продаваемым, чем первый. В конце того же года Шакур основал группу Thug Life, однако она успела выпустить только один студийный альбом. Третий студийный альбом певца под названием Me Against the World вышел 14 марта 1995 года. Многие критики пришли к мнению, что это лучший альбом исполнителя за всю его карьеру, который превзойти уже не удастся. Me Against the World достиг статуса тройной платины и был включён в Зал славы рок-н-ролла. В 1995-1996 годах Шакур выпустил ещё два альбома, которые тоже были тепло приняты аудиторией.

Фото: instagram.com/2pac

Хотя в основном Тупак известен в качестве музыканта, он также снимался в фильмах. Шакур появился в кинокартине «Сплошные неприятности», где сыграл задержанного рэпера, в криминальной драме «Авторитет», где певец сыграл роль лидера банды подростков, и в ещё нескольких фильмах.

Фото: instagram.com/thevisionarchives

«Я вижу смерть – за углом, каждый день. Держу это внутри себя, всё равно жизнь не вечна. Бороться и искать – моя судьба ведёт меня к смерти». В августе 1996 года Тупак не единожды говорил о том, что скоро он умрёт, поэтому Шакур начал торопиться с выпуском новых песен.

Фото: imgur.com

7 сентября 25-летний певец вместе со своим менеджером ехал в клуб, за ними в другом автомобиле следовал телохранитель артиста. Примерно в 23:10 машина исполнителя остановилась перед светофором. Исполнитель вылез в люк на крыше автомобиля и начал разговор с двумя девушками. В 23:15 к иномарке подъехал другой автомобиль. Его водитель и пассажиры опустили стёкла и произвели выстрелы по машине. В Тупака попали четыре пули, певца доставили в больницу. Через некоторое время артист был введён в искусственную кому. Врачи несколько дней пытались спасти жизнь Шакура. 13 сентября мать исполнителя попросила медиков отключить её сына от аппарата жизнеобеспечения. На следующий день Тупак был кремирован.

Фото: instagram.com/2pac