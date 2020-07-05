Селена Кинтанилья – прославила техано и была предана подругой. Звёзды, которые ушли слишком рано

Современной молодёжи прекрасно известно, кто такая Селена Гомес. Девушка приобрела популярность благодаря своим песням, съёмкам в фильмах, озвучке мультфильмов и отношениям с Джастином Бибером. Однако только самые преданные фанаты Гомес знают, что родители назвали её в честь другой знаменитой певицы – Селены Кинтанильи-Перес. Селена Кинтанилья родилась 16 апреля 1971 года в американском городе Лейк-Джексон, штат Техас. Талант будущей певицы заметил её отец Авраам, который был музыкантом. У мужчины был свой ресторан, в котором он попросил дочку петь, а её брат и сестра играли на гитаре и барабанах. Затем Авраам создал музыкальную группу Selena y Los Dinos, с которой его дети начали выступать на свадьбах, ярмарках или просто на улицах. Постепенно популярность Селены возрастала. Из-за плотного концертного графика она не всегда успевала посещать школу, а если приходила на уроки, то выглядела уставшей.

Фото: instagram.com/selena.quintanilla_forever

Отец девушки решил этот вопрос кардинально – Авраам велел дочке прекратить учёбу, когда она была в 8 классе. Учителя возражали и требовали, чтобы Селена сначала получила образование, а потом уже строила музыкальную карьеру. В итоге Кинтанилья всё-таки продолжила обучение, но в заочной школе. Сначала Селена собиралась петь на английском языке, но её отец настоял, что правильнее будет исполнять песни, которые относятся к культуре их предков, поэтому был выбран испанский язык и стиль техано. Поскольку девушка не владела испанским, ей пришлось обучаться языку у отца. В 18 лет Кинтанилья начала сотрудничать с компанией EMI Latin. Вскоре её президент сказал певице: «Мир хочет Селену, а не Selena y Los Dinos». И в том же году девушка выпустила сольный альбом. Он был тепло принят публикой, и в одном из американских хит-парадов занял 7 строчку. Курт Кобейн – стыдился развода родителей и жил под мостом. Звёзды, которые ушли слишком рано

Фото: instagram.com/selena.quintanilla_forever

В то же время у Селены завязались романтические отношения с гитаристом группы Selena y Los Dinos Крисом Пересом. Пара старалась держать всё в тайне, поскольку отец девушки не хотел, чтобы она с кем-то встречалась.

Фото: facebook.com/QueenOfTejanoMusicSelena

В 19 лет Кинтанилья выпустила второй альбом, который сделал её ещё популярнее, а через год поклонница Селены Иоланда Сальдивар предложила её команде основать в Сан-Антонио фан-клуб. Идея Сальдивар была одобрена, и вскоре Иоланда стала не только исполняющей обязанности президента фан-клуба, но также близкой подругой Селены. За пару недель до 21-летия артистки её сестра рассказала об отношениях исполнительницы с Крисом отцу. Мужчина сначала сказал молодым людям прекратить встречаться, а затем, когда они его не послушали, уволил гитариста. После этого пара попросту сбежала и вступила в брак. Через некоторое время отец Селены смирился, извинился и вернул Переса в группу.

Фото: instagram.com/selena.quintanilla_forever

В 23 года Кинтанилья захотела создать собственную линию одежды. Вскоре Селена открыла два бутика, а рядом с ними – по салону красоты. Управление заведениями было доверено Сальдивар. Открытие бутиков оказалось очень прибыльной идеей – Селена вошла в двадцатку самых богатых латиноамериканских исполнителей 1993-1994 годов. В 1994 году председатель EMI решил, что певица уже стала достаточно популярной среди испаноязычной аудитории. Мужчина предложил Кинтанилье выпустить альбом на английском языке.

Фото: facebook.com/QueenOfTejanoMusicSelena

В декабре того же года Селене стали поступать жалобы на Иоланду от сотрудников бутиков певицы. Люди говорили, что Сальдивар увольняет всех, кто ей не нравится. Кинтанилья отнеслась к их словам не слишком серьёзно и сказала, что её подруга не станет разрушать её бизнес. Тогда сотрудники начали жаловаться отцу певицы. Мужчина посоветовал дочери быть осторожнее со своей подругой. Затем к Аврааму обратились члены фан-клуба Селены, которые исправно платили взносы, но ничего не получали взамен. После проверки мужчина выяснил, что Сальдивар тратила значительные суммы по поддельным чекам бутиков и фан-клуба. Авраам запретил дочери общаться с Иоландой и предупредил Сальдивар, что если его информация окажется верна, то он обратится в полицию.

Фото: instagram.com/selena.quintanilla_forever

Селена не послушала отца и продолжила общение с подругой. Однако вскоре она пришла к выводу, что Иоланда что-то недоговаривает. После этого Кинтанилья встретилась с Сальдивар в гостинице и попросила подругу вернуть ей все документы на магазины. Когда Селена собралась выйти из номера, Иоланда выстрелила девушке в спину из пистолета. Кинтанилью доставили в больницу, но певица умерла от потери крови. Певице было 23 года.

Фото: instagram.com/selena.quintanilla_forever