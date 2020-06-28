Курт Кобейн – стыдился развода родителей и жил под мостом. Звёзды, которые ушли слишком рано
29 лет назад мир услышал песню «Smells Like Teen Spirit», которая мгновенно стала хитом. Эта композиция стала прорывной для американской группы Nirvana, которая была создана в 1987 году под началом вокалиста Курта Кобейна. И всего через 7 лет после основания группы Кобейн ушёл из жизни. Мы решили вспомнить, каким был его путь.
Будущий «Голос поколения Х» родился 20 февраля 1967 года в американском городе Абердин, штат Вашингтон. С самого детства Курт был погружён в атмосферу музыки. Его дядя Чак выступал с группой The Beachcombers, а тётя Мэри играла на гитаре в ансамблях. Кобейн ещё не успел пойти в школу, а уже пел композиции The Beatles, а также написал свою собственную песню.
Фото: instagram.com/kurt.shine
Когда Курту было 9 лет, его родители развелись. Будущий артист испытывал из-за этого сильную неловкость перед одноклассниками. Сначала Кобейн остался жить с матерью, но не поладил с её новым парнем. Тогда будущий певец перебрался к отцу, но и с его новой супругой не смог найти общий язык. В итоге Курт жил то у родителей отца, то у родственников матери.
Фото: instagram.com/kurts_in_utero
В 14 лет дядя Чак подарил племяннику гитару. Парню она понравилась, и вскоре он прекратил играть на барабанах, которые ему подарила тётя семью годами ранее. Играя на гитаре, Кобейн начал знакомиться с юными единомышленниками и всё больше загораться идеей создать собственную музыкальную группу.
В 17 лет Курт ненадолго вернулся в дом к матери, но она поставила ему ультиматум: либо он устраивается на работу, либо уходит из дома. Кобейн выбрал второе. Несколько лет он ночевал то на улице, то у друзей. Некоторое время будущий музыкант жил под мостом реки Уишка.
Фото: instagram.com/kurts_pennyroyal
В 18 лет певец организовал группу Fecal Matter. Примерно через год она распалась, но у Курта на руках уже была демо-запись, которой он делился с друзьями и знакомыми. Одному из них, Кристу Новоселичу, понравилась музыка Кобейна, и парень предложил Курту основать новую группу. К коллективу также присоединился ударник Чэд Ченнинг, и в 1988 году вышел первый сингл группы, которая после долгих размышлений была названа Nirvana.
В 1989 году, когда Кобейну было 22 года, вышел первый альбом Nirvana под названием Bleach. Через два года с новым барабанщиком Дэйвом Гролом коллектив выпустил второй альбом – Nevermind. Благодаря песне «Smells Like Teen Spirit» альбом имел невероятный успех и в 1992 году занял первое место в чарте журнала Billboard, обойдя Майкла Джексона с диском Dangerous.
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Фото: facebook.com/Nirvana-Kurt-Cobain-Dave-Grohl-Krist-Novoselic-347090738670670
Взрыв популярности вызвал у Курта смешанные чувства. Ему был приятен такой успех песен, но он не хотел привлекать к себе так много внимания. Поэтому третий альбом вокалист Nirvana намеренно сделал более «тяжёлым», чтобы уменьшить число фанатов.
Фото: instagram.com/thoughtsfrommags
В 1990 году Кобейн познакомился со своей будущей супругой Кортни Лав. Девушка заметила гитариста ещё годом ранее, но парень притворился, что она его не интересует. Однако в 1991 году Кортни узнала от друга Курта, что он испытывает к ней чувства. Тогда девушка вновь попыталась сблизиться с Кобейном. 24 февраля 1992 года молодые люди вступили в брак, а 18 августа 1992 года у пары родилась дочь Фрэнсис Бин Кобейн.
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Фото: instagram.com/kurt_sappy
Фото: instagram.com/kurtsteenspirits
Но, как бы банально это ни звучало, счастье длилось не долго. В 26 лет Курт перенёс тяжёлую передозировку наркотиками. В марте следующего года музыкант едва не погиб из-за передозировки снотворными, но оправился после лечения в больнице. 18 марта Лав обратилась в полицию со словами, что её муж угрожает покончить с собой. Приехавшие правоохранители забрали у певца оружие и таблетки. 25 марта супруга и друзья уговорили вокалиста Nirvana пройти лечение от наркотической зависимости. 30 марта Кобейн прибыл в клинику, но тем же вечером сбежал из неё.
Фото: instagram.com/nirvana.archives / Koh Hasebe
8 апреля 1994 года тело 27-летнего Курта Кобейна в его доме обнаружил электрик Гэри Смит. Рядом с музыкантом находилась его предсмертная записка. После расследования было установлено, что исполнитель умер 5 апреля от огнестрельного ранения в голову из ружья. Тело певца было кремировано. Часть его праха развеяна над рекой Уишка, вторую часть оставила у себя Кортни Лав.
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Вокалист группы Nirvana прожил всего 27 лет, но успел войти в историю. О творчестве и жизни Курта сняты фильмы и написаны книги. Певец изменил представление об альтернативном роке и мире музыки в целом.