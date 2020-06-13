Сыграл Колю Герасимова и работал мельником. Звёзды, которые ушли слишком рано

Когда люди заканчивают свой жизненный путь в юные годы, это всегда очень тяжело. Обычно такие случаи вызывают огромный резонанс в обществе, которому сложно смириться с произошедшим. В числе тех, кто ушёл из жизни слишком рано – Алексей Фомкин. Мы решили вспомнить, каким был его путь. Алексей родился 30 августа 1969 года в Москве. Ещё в школе Фомкин заинтересовался творческой деятельностью. С первого класса он занимался в «Детском театре кукол», а с третьего – в «Театральной студии Дома Культуры ЗИЛа». Учился будущий актёр хорошо, а в 5 классе даже занял второе место в общегородском конкурсе чтецов.

Фото: alexey-fomkin.ru

Вскоре талантливого мальчика заметили и пригласили на съёмки. Первые пробы Алексей не прошёл, но через некоторое время юноше вновь позвонили и предложили сняться в киножурнале «Ералаш». Именно там на него обратил внимание режиссёр «Гостьи из будущего» Павел Арсенов.

Фото: alexey-fomkin.ru

Пройдя кинопробы, Фомкин получил роль одного из главных героев культового фильма – Коли Герасимова. После выхода на экраны «Гостьи из будущего» актёра стали узнавать везде, однако была и другая сторона медали. Из-за съёмок Алексей окончил только десять классов со справкой «прослушал». Прошло 36 лет. Как выглядят сейчас актёры из фильма «Гостья из будущего»

Фото: alexey-fomkin.ru

Далее последовали роли в ещё двух фильмах, а затем Фомкина перестали приглашать на съёмки. Прождав полгода, актёр решил пойти в армию. Когда Алексей отправился служить в Ангарск, парню тут же поступили предложения от режиссёров, но принять эти предложения Фомкин уже не мог. Так и закончилась его карьера актёра.

Фото: alexey-fomkin.ru

Вернувшись из армии, Алексей устроился в «МХАТ им. Горького», однако работа не заладилась. Через несколько месяцев артист был уволен за систематические прогулы. После этого Фомкин начал работать на стройке маляром, но вскоре ушёл по собственному желанию. Алексею захотелось всё бросить и уехать из города, что он и сделал. Актёр поселился в пустовавшем доме в деревне Безводное. Там Фомкину понравилось, и он стал работать мельником. Так прошло некоторое время.

Фото: alexey-fomkin.ru

Однажды Алексей отправился на вечеринку в город Владимир, на которой познакомился с будущей женой Леной. После свадьбы Фомкин перебрался из деревни в город. Так прошло ещё три года. Исполнитель роли Герасимова не пытался напомнить о себе режиссёрам, проводил время с женой и писал стихи.

Фото: alexey-fomkin.ru

Фото: alexey-fomkin.ru