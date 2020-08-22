Хит Леджер – любил жизнь, но страдал бессонницей. Звёзды, которые ушли слишком рано

Как вы узнали об актёре Хите Леджере? Большую часть своей карьеры он был известен по мелодрамам, но один из последних фильмов, «Тёмный рыцарь», превратил Леджера в героя боевиков. Кто бы мог подумать, что Хит сможет настолько великолепно вжиться в образ Джокера? И кто мог подумать, что актёр уйдёт из жизни раньше, чем этот фильм выйдет на экраны? Хит Леджер родился 4 апреля 1979 года в австралийском городе Перт. В детстве в сферу его основных интересов входили спорт и актёрская деятельность. В 15 лет Леджер стал руководителем школьной актёрской команды. Вероятно, это была одна из причин, почему Хит решил связать свою жизнь с кинематографом.

Фото: instagram.com/valmaniaxx

«Я ничего не планирую, я живу настоящим, а не прошлым и не будущим». В 16 лет Леджер досрочно сдал экзамены и отправился покорять мир. Вскоре начинающий актёр получил свои первые роли в фильмах и сериале. Хотя это были небольшие работы, парня заметили в Америке и предложили сотрудничать. В США Хиту предлагали в основном роли в мелодрамах, но были и другие проекты. Например, триллер «Пожиратель грехов» и фэнтези «Братья Гримм». В 2005 году на экраны вышел фильм «Горбатая гора», за который Леджер был номинирован на «Оскар» за «лучшую мужскую роль». Один из американских кинокритиков был так восхищён игрой Хита, что назвал её «актёрским чудом».

Фото: instagram.com/heathledger.joker

«Ребёнок меняет твою жизнь во всех аспектах – к лучшему, конечно. Жертвы, безусловно, велики, но взамен ты получаешь гораздо больше. В каком-то смысле я чувствую, что готов умереть, так как моя жизнь уже продолжается в дочери». Помимо съёмок в кино, Леджер увлекался режиссурой. Актёр успел снять несколько музыкальных клипов. Также он планировал снять документальный фильм про певца и композитора Ника Дрейка, который умер в 26 лет из-за передозировки антидепрессантами. В свободное время Хит любил играть в шахматы, фотографировать и интересовался австралийским футболом. В жизни Леджера было несколько девушек. Дольше всего отношения продлились с актрисой Мишель Уильямс. Пара жила вместе три года, у них родилась дочь – Матильда Роуз Леджер.

Фото: instagram.com/heathledger.joker

«Я считаю, что играть роль – значит как можно дальше уйти от самого себя. Взять отпуск от своей собственной личности. Стать другим, войти в кожу другого человека». И вот Леджер получил свою последнюю роль – Джокера в фильме Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь». Многие недоумевали: почему знаменитый режиссёр выбрал на роль главного злодея обаятельно парня? Разве может актёр, который буквально пару лет назад играл красавчиков в подростковых мелодрамах, показать весь размах истинного безумия Джокера? Оказалось, может.

Фото: instagram.com/heathledger.joker

Что интересно, Нолан сначала предлагал Хиту роль Бэтмена в первом фильме, но актёр отказался. Перед началом съёмок второй картины режиссёр вновь обратился к Леджеру, в этот раз с просьбой сыграть Джокера. Артист, который уже посмотрел первый фильм, почёл за честь принять участие в продолжении. Однако он сразу обозначил – его Джокер не будет похож на других.

Фото: instagram.com/heathledger

«О, это, пока что, самый замечательный и забавный персонаж, которого мне довелось играть. Он просто не поддаётся контролю, такой, знаете, социопат-невротик, псих одним словом». Хит провёл месяц в номере гостиницы, читая комиксы про суперзлодея вселенной DC Comics. Леджер придумал специфический смех, придумал образ психа, который не видит границ. Также актёр сам предложил идею грима Джокера. Гримёры несколько изменили образ, но учли пожелания Хита. После съёмок Леджер не успел увидеть весь фильм, но актёру показали первую сцену – ограбление банка. Коллеги Хита рассказывали, что он был в восторге.

Фото: instagram.com/heathledger

«Что? Конечно, мне не нравится идея смерти! Но если я действительно умру слишком молодым, я надеюсь, что смогу выполнить достаточно вещей, чтобы обо мне помнили». Многие знакомые Леджера говорили, что он отличался огромной тягой к жизни. Возможно, его энергичность стала одной из причин бессонницы. По словам Хита, у него в голове постоянно крутились какие-нибудь мысли, в результате чего он не мог нормально спать. Поскольку актёр нуждался в отдыхе, он принимал снотворное. Но одна таблетка могла помочь ему заснуть всего на час. 22 января 2008 года примерно в три часа дня к Хиту пришли экономка и массажистка. Они и обнаружили, что Леджер не дышит. Приехавшие медики оказали актёру помощь, но не смогли вернуть его к жизни.

Фото: instagram.com/heathledger.joker